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Как за 4 недели получить плоский живот: 8 простых шагов

3:30
Спорт

Плоский живот и подтянутое тело — мечта многих. Хотя это может показаться сложной задачей, регулярные тренировки и правильное питание значительно помогут в этом. Мы подготовили для вас четырехнедельный вызов, в рамках которого вы сможете укрепить мышцы живота и избавиться от жира.

Талия
Фото: commons.wikimedia.org by joel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Талия

Как начать? Первое, что вам нужно сделать, это установить цель: регулярность — ключ к успеху. Рекомендуется заниматься как минимум 4 раза в неделю. Перед каждой тренировкой не забудьте сделать разминку, например, бег на месте или прыжки со скакалкой в течение 5 минут.

После каждой сессии важно проводить растяжку, чтобы мышцы восстанавливались и риск травм уменьшился. Не забывайте, что важнее всего правильно выполнять упражнения, а не спешить.

8 простых упражнений для плоского живота

Динамический планк

Удерживайте тело в прямой линии, ладони под плечами. Поднимите одну руку и подтяните к груди колено противоположной ноги. Вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны. Повторения: 10-15 раз на каждую сторону.

Четырехлапая ходьба

Встаньте на четвереньки. Перемещайтесь вперед, "шагая" руками и ногами. После достижения определенной точки вернитесь назад. Длительность: 1 минута.

Горный альпинист

Примите позу планка. Быстро чередуйте подтягивание колен к груди, как будто вы лазите. Повторения: 30 движений.

Перемещение в планке

Находясь в планке на локтях, двигайтесь вперед и назад, опираясь на локти. Повторения: 5-10 раз вперед и назад.

Качание

Лягте на спину, согните колени и подтяните их к груди. Легко покачивайтесь вперед и назад, удерживая мышцы живота в тонусе. Повторения: 10 раз.

Сид-ап

Лягте на спину, поднимите ноги и положите руки за голову. Подтяните верхнюю часть тела к ногам и вернитесь в исходное положение. Повторения: 10-15 раз.

Касание ног

Лягте на спину, руки и ноги раскиньте в стороны, формируя "Х". Правой рукой коснитесь левой ноги, затем вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны. Повторения: 10-15 раз на каждую сторону.

Ножницы

Лягте на спину, руки вдоль тела. Поднимите ноги на несколько сантиметров над полом и попеременно скрещивайте их, как ножницы. Повторения: 10-15 раз.

Советы для успешного выполнения вызова

Не забывайте о правильном питании, включайте в рацион белковые продукты, клетчатку и здоровые жиры. Убедитесь, что вы достаточно гидратированы, чтобы ваше тело могло восстановиться. Записывайте свои результаты — измерение талии или количество повторений будет мотивировать вас. Найдите партнера для тренировок или смотрите вдохновляющий контент.

Эти восемь простых упражнений помогут вам не только избавиться от жира на животе, но и укрепить всё тело. Всего несколько минут в день — и вы увидите результаты. Преодолейте лень и начните вызов прямо сейчас! Через четыре недели вы будете гордиться своим прогрессом.

Уточнения

Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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