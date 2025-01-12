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Забитые мышцы: как избавиться от боли и ускорить восстановление

2:43
Спорт

Многие спортсмены, особенно бегуны, сталкиваются с забитыми икроножными мышцами. Это состояние может вызывать боль, ограничивать движения и снижать эффективность тренировок. Разберёмся, почему это происходит, как предотвратить проблему и что делать, если мышцы уже "забиты".

спорт
Фото: freepik by racool-studio
спорт

Почему мышцы забиваются

Перетренированность

  • Чрезмерные нагрузки и отсутствие времени на восстановление приводят к накоплению молочной кислоты, ухудшению кровообращения и недостатку кислорода в мышцах.

Неправильная техника бега

  • Ошибки в технике или неподходящая обувь создают лишнюю нагрузку на голеностоп и икры.

Недостаток восстановления

  • Мышечные волокна не успевают восстановиться после микротравм, что вызывает их уплотнение и боль.

Последствия забитости

Если игнорировать проблему, могут возникнуть:

  • Боль при ходьбе и беге.
  • Ограничение подвижности суставов.
  • Мышечные разрывы.
  • Судороги и отёки.
  • Нарушение сна и снижение иммунитета.

Как предотвратить проблему

Сбалансированный тренировочный режим

  • Чередуйте интенсивные и лёгкие тренировки, включайте разминку и заминку. Между нагрузками должно быть 2-3 дня для восстановления.

Питание и гидратация

  • Обеспечьте организм белками, углеводами, жирами, витаминами и минералами. Недостаток магния или калия может провоцировать спазмы.

Качественный сон

  • Спите не менее 7-8 часов в сутки для полноценного восстановления организма.

Регулярный массаж и растяжка

  • Эти процедуры помогают снять гипертонус и вывести продукты распада из мышечных волокон.

Что делать, если мышцы забились

Горячая ванна

  • Добавьте морскую соль для расслабления.

Массаж и самомассаж

  • Разминайте мышцы, используя массажное масло или ручной массажёр.

Растяжка и упражнения ЛФК

  • Упражнения на растяжку и подвижность суставов помогают расслабить мышцы и улучшить кровообращение.

Кинезиотейпирование

  • Тейпы снижают нагрузку на перегруженные мышцы и предотвращают травмы.

Бассейн

  • Лёгкое плавание снимает напряжение и ускоряет восстановление.

Баня или сауна

  • Тепло расслабляет мышцы и улучшает циркуляцию крови.

Когда стоит обратиться к врачу

Если боль не проходит, возникает отёк или судороги, лучше проконсультироваться со спортивным врачом. Это поможет исключить серьёзные травмы и получить рекомендации по восстановлению.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs - "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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