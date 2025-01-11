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Плавание против боли: можно ли вылечить позвоночник в бассейне

2:39
Спорт

Плавание считается одной из самых полезных физических нагрузок для здоровья спины. Оно укрепляет мышцы, улучшает кровообращение и снимает напряжение, но способно ли оно заменить полноценное лечение?

плавание
Фото: freepik.com is licensed under public domain
плавание

Почему плавание полезно для позвоночника

Вода значительно снижает нагрузку на суставы и костные структуры, позволяя двигаться даже при выраженных проблемах со спиной. Плавание развивает мышцы, поддерживающие позвоночник, что улучшает кровоснабжение тканей и уменьшает давление на межпозвонковые диски.

Кроме того, вода помогает расслабить мышцы, устраняя как физическое, так и психоэмоциональное напряжение, которое часто провоцирует спазмы спины. Особенно полезно чередовать активное плавание с периодами расслабления. Например, можно использовать специальные "нудлы" — длинные поплавки, чтобы держаться на воде, поддерживая правильное положение тела.

Профилактика и облегчение симптомов

Плавание помогает при таких заболеваниях, как:

  • Остеохондроз: дегенеративные изменения позвоночника, которые часто сопровождаются болями в спине и шее.
  • Кифоз: искривление позвоночника в грудном отделе.
  • Протрузии и грыжи: выпячивание межпозвоночных дисков, приводящее к боли и ограничению движений.

Для достижения эффекта важно соблюдать правильную технику. Например, при плавании на животе голова не должна быть постоянно над водой, чтобы избежать перенапряжения шеи.

Ограничения и противопоказания

Хотя плавание полезно для большинства, есть ситуации, когда оно не рекомендуется:

  • Острая стадия инфекционных или кожных заболеваний.
  • Боли в суставах, которые мешают соблюдать правильную технику.

Некоторые стили плавания могут быть неподходящими. Например, брасс не рекомендуется при проблемах с тазобедренными суставами, а кроль — при ограничениях в плечах.

Помогает ли плавание вылечить спину

Плавание эффективно как профилактическая мера, но не может заменить полноценного лечения. Оно компенсирует проблемы, укрепляет спину и улучшает общее состояние, но если прекратить тренировки, симптомы могут быстро вернуться.

По словам специалистов, боль в спине часто связана с мышечными дисбалансами, которые возникают из-за травм, операций или воспалений. Для полноценного результата требуется комплексный подход: работа с остеопатом, тренером и выполнение специальных упражнений.

Уточнения

Пла́вание - вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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