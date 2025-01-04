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Как тренироваться после перенесённой простуды

1:45
Спорт

После перенесенной простуды многие стремятся быстро вернуться к занятиям спортом, однако крайне важно делать это с осторожностью, чтобы не навредить организму. В эксклюзивном интервью с "Спорт-Экспресс" фитнес-тренер Елена Соболь поделилась рекомендациями по правильному восстановлению после болезни.

Тренировка
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тренировка

"Важно помнить, что ваш организм нуждается в восстановлении. Начинать нужно не раньше чем через неделю после исчезновения последних симптомов. Если у вас остаются хотя бы легкие проявления, такие как кашель или заложенность носа, лучше отложить занятия", — сказала эксперт.

Соболь предостерегает от немедленного перехода к интенсивным тренировкам. Она советует начать с легкой разминки или обычной прогулки, что поможет организму адаптироваться и не создаст перенагрузки. Также стоит обратить внимание на дыхательные упражнения, которые помогут восстановить легочную функцию и подготовить тело к более серьёзным физическим нагрузкам.

Тренер также акцентировала внимание на необходимости осторожности в период восстановления. Она рекомендовала немедленно прекращать тренировку, если возникают головокружение, слабость или одышка. Специалист советовала постепенно увеличивать нагрузку, начиная с 20-30 минут легких упражнений несколько раз в неделю, а затем добавляя более интенсивные и продолжительные занятия.

Кроме того, Елена отметила важность психического комфорта, подчеркнув, что необходимо уделять достаточно времени отдыху и наслаждаться процессом тренировок. Заниматься стоит не только ради достижения результатов, но и для поддержания хорошего настроения.

Уточнения

Разми́нка — вводная часть тренировки. Подготавливает человека к более интенсивным физическим нагрузкам. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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