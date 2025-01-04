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С какого возраста лучше начинать заниматься бадминтоном?

2:15
Спорт

Кандидат в мастера спорта по бадминтону Марьяна Ефремова поделилась с "Спорт-Экспресс" мнением о пользе данного вида спорта для здоровья и о том, с какого возраста стоит начинать занятия.

бадминтон
Фото: pixabay.com by annca, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
бадминтон

Эксперт отметила, что бадминтон сочетает физическую нагрузку, умственную концентрацию и стратегическое мышление. По данным Европейской ассоциации психиатрии, он оказывает положительное влияние на психоэмоциональное состояние детей. Регулярные тренировки способствуют улучшению настроения и уменьшают риск развития депрессий. Бадминтон, как командный и парный вид спорта, развивает социальные навыки, учит работать в команде и способствует формированию дружеских связей.

Также Ефремова подчеркнула, что тренировки по бадминтону включают не только игровую составляющую, но и бег, упражнения на координацию, выносливость и растяжку. Занятия этим видом спорта укрепляют мышечный корсет, активно развивая мышцы ног, рук и пресса. Это приводит к улучшению физической формы и общему оздоровлению. Кроме того, подобные тренировки способствуют оздоровлению сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что является важным аспектом для растущего организма. Бадминтон также благоприятно сказывается на зрении.

Ефремова подчеркнула, что занятия бадминтоном можно начинать уже с 6-8 лет, однако важно учитывать физическое развитие и интерес каждого ребёнка.

"Я поздно начала заниматься бадминтоном — в 9 лет, и, когда в 12 поехала на первые в жизни всероссийские соревнования, мне было трудно. Ведь все дети уже имели за плечами опыт участия в турнирах. А я — нет. Итог предсказуем — осталась без медалей", — добавила специалист.

Спортсменка отметила, что в возрасте 6-8 лет дети способны быстро освоить базовые навыки и усвоить правила игры. Ключевым моментом является наличие опытного тренера, который сможет учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка и создать для него соответствующую программу тренировок.

Уточнения

Бадминто́н (англ. badminton, от собств. Badminton) — вид спорта, в котором игроки располагаются на противоположных сторонах разделённой сеткой площадки и перекидывают воланчик через сетку ударами ракеток.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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