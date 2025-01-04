Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти советы по хранению муки удивят даже опытных хозяек
Как избавиться от прыщей на спине: 15 эффективных способов
С какого возраста лучше начинать заниматься бадминтоном?
Как зодиакальные созвездия связаны с вашей личностью
Секреты правильной настройки водительского кресла для комфортных поездок
Евросоюз может выдавать российский газ за поставки из США и Катара
Найден способ замедлить старение с помощью нового белка
Семь растений, которые идеально подойдут для детской комнаты
Прогулки с питомцем в -20°C: мифы и реальность

Фитнес-тренер Добронравова рассказала, как сжечь праздничные калории без особых усилий

1:22
Спорт

Фитнес-тренер Наталья Добронравова советует не оставаться в бездействии во время праздников, а попробовать катание на лыжах или прогулки на снегоступах. Эти активности не только подарят массу положительных эмоций, но и помогут сжечь излишки калорий, накопившихся за праздники.

Горнолыжные занятия на курорте Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Горнолыжные занятия на курорте Роза Хутор

"Необязательно посещать зимние курорты, чтобы покататься на лыжах. Достаточно выбраться в ближайший к дому лесок. Учитывая, что лыжников не так уж и мало, будьте уверены, что в вашем лесу будет уже готовая тропа", — сказала эксперт в беседе с "Спорт-Экспресс".

Она отметила, что в большинстве городов есть профессиональные лыжные трассы на невысоких холмах или искусственных склонах. Беговые лыжи и снегоступы способны сжигать около 472 ккал в час, тогда как горные лыжи — около 354 ккал в час.

Тем, кто предпочитает ледовые развлечения, Добронравова рекомендует посетить каток. В праздничный период там царит особая атмосфера, а катание на коньках позволяет расходовать примерно 419 ккал за час.

"Только не забудьте укутаться с головы до ног в самую теплую зимнюю одежду, чтобы не замерзнуть и не обморозиться", — подытожила специалист.

Уточнения

Лы́жи — приспособление в виде длинных полозьев для перемещения по снегу.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Здоровье
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы Аудио 
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Здоровье
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу Аудио 
В ещё одной стране ЕС забили тревогу из-за прекращения транзита газа через Украину
Экономика и бизнес
В ещё одной стране ЕС забили тревогу из-за прекращения транзита газа через Украину Аудио 
Популярное
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром

Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.

Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Спецназовец ВСУ проиграл рукопашный бой бойцу из Якутии, потому что правда не на его стороне Любовь Степушова Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Ипотека в 2025 году: сколько нужно накопить хотя бы на однокомнатную квартиру
Ипотека в 2025 году: сколько нужно накопить хотя бы на однокомнатную квартиру
Последние материалы
Как избежать поломки дворников зимой: простые правила
Секреты ретро: почему 60-е и 80-е остаются актуальными
Переход на краткосрочные контракты с СПГ разрушает стабильность в Европе
Пассажиров Turkish Airlines клопы атакуют прямо на борту
Фитнес-тренер Добронравова рассказала, как сжечь праздничные калории без особых усилий
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара
Микропластик в чае: кто рискует отравиться
Завтрак, который удивит: омлет с лососем и каплей водки
Эти три породы кошек умеют быть верными, как собаки
Какие солнечные явления угрожают Земле и как их предотвратить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.