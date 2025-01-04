Фитнес-тренер Добронравова рассказала, как сжечь праздничные калории без особых усилий

Фитнес-тренер Наталья Добронравова советует не оставаться в бездействии во время праздников, а попробовать катание на лыжах или прогулки на снегоступах. Эти активности не только подарят массу положительных эмоций, но и помогут сжечь излишки калорий, накопившихся за праздники.
"Необязательно посещать зимние курорты, чтобы покататься на лыжах. Достаточно выбраться в ближайший к дому лесок. Учитывая, что лыжников не так уж и мало, будьте уверены, что в вашем лесу будет уже готовая тропа", — сказала эксперт в беседе с "Спорт-Экспресс".
Она отметила, что в большинстве городов есть профессиональные лыжные трассы на невысоких холмах или искусственных склонах. Беговые лыжи и снегоступы способны сжигать около 472 ккал в час, тогда как горные лыжи — около 354 ккал в час.
Тем, кто предпочитает ледовые развлечения, Добронравова рекомендует посетить каток. В праздничный период там царит особая атмосфера, а катание на коньках позволяет расходовать примерно 419 ккал за час.
"Только не забудьте укутаться с головы до ног в самую теплую зимнюю одежду, чтобы не замерзнуть и не обморозиться", — подытожила специалист.
Лы́жи — приспособление в виде длинных полозьев для перемещения по снегу.
Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.