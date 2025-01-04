Фитнес-тренер Добронравова рассказала, как сжечь праздничные калории без особых усилий

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Фитнес-тренер Наталья Добронравова советует не оставаться в бездействии во время праздников, а попробовать катание на лыжах или прогулки на снегоступах. Эти активности не только подарят массу положительных эмоций, но и помогут сжечь излишки калорий, накопившихся за праздники.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Горнолыжные занятия на курорте Роза Хутор

"Необязательно посещать зимние курорты, чтобы покататься на лыжах. Достаточно выбраться в ближайший к дому лесок. Учитывая, что лыжников не так уж и мало, будьте уверены, что в вашем лесу будет уже готовая тропа", — сказала эксперт в беседе с "Спорт-Экспресс".

Она отметила, что в большинстве городов есть профессиональные лыжные трассы на невысоких холмах или искусственных склонах. Беговые лыжи и снегоступы способны сжигать около 472 ккал в час, тогда как горные лыжи — около 354 ккал в час.

Тем, кто предпочитает ледовые развлечения, Добронравова рекомендует посетить каток. В праздничный период там царит особая атмосфера, а катание на коньках позволяет расходовать примерно 419 ккал за час.

"Только не забудьте укутаться с головы до ног в самую теплую зимнюю одежду, чтобы не замерзнуть и не обморозиться", — подытожила специалист.

Уточнения

Лы́жи — приспособление в виде длинных полозьев для перемещения по снегу.



