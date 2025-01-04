Попробуйте и вы! 55-летняя Дженнифер Энистон следит за своей фигурой в соответствии с правилом 80/20

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55-летняя Дженнифер Энистон активно поддерживает здоровье и хорошее самочувствие, следуя принципу 80/20. Это означает, что 80% её рациона составляют здоровые продукты, включая большое количество белка, салатов и много воды, а оставшиеся 20% — это "свободные" дни, когда она позволяет себе такие удовольствия, как чизбургер с картошкой фри, пицца или паста.

Фото: flickr by Melisa David, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дженнифер Энистон

Энистон избегает лишней соли и жира в своей пище, предпочитая использовать уксус и другие натуральные приправы для улучшения вкуса.

Звезда сериала "Друзья" также активно занимается спортом, тренируясь 3-4 раза в неделю. Она подчёркивает важность баланса между здоровым питанием и позволением себе иногда наслаждаться любимыми блюдами.

Энистон уверена, что такой подход помогает ей сохранять не только отличную форму, но и психологическое благополучие, не лишая себя удовольствия от пищи, пишет Today.

Этот стиль питания и тренировок разделяют и другие знаменитости, такие как бывший игрок НФЛ Том Брэди, который также применяет вариацию правила 80/20, заполняя 80% своей тарелки растительной пищей.

Уточнения

Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер, наиболее известна как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC «Друзья» (1994—2004), за которую она была удостоена премий «Эмми» (2002) и «Золотой глобус» (2003).

