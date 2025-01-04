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Эти популярные фитнес-тренды ненавидят все эксперты

1:12
Спорт

Фитнес-тренды в социальных сетях полны мифов и ложных обещаний. Например, не существует одного упражнения, которое бы гарантировало шесть кубиков пресса.

Тренировка
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренировка

Многие вирусные челленджи, такие как "75 Hard", могут привести к травмам и нереалистичным ожиданиям. Вместо того, чтобы следовать "чудо-тренировкам", выберите занятия, которые вам действительно нравятся, и работайте над регулярностью.

Не верьте обещаниям быстрого похудения с помощью целевых упражнений. Похудеть в одной области невозможно, и для достижения лучших результатов важно заниматься силовыми тренировками всего тела.

Точно так же избегайте видео с детальными рационными рекомендациями — ваш режим питания должен быть индивидуальным. Также не фиксируйтесь на показаниях фитнес-трекеров — важно, как вы себя чувствуете.

Холодное погружение может быть полезным для настроения, но оно не является магическим решением для восстановления. Помните: правильный подход к фитнесу — это не гонка за трендами, а работа над здоровыми привычками, которые подходят именно вам, пишет The New York Times.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Фитнес-браслет также известный как Трекер активности, Смарт-браслет или Фитнес-трекер, это устройство или приложение предназначенное для мониторинга показателей связанных с фитнесом. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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