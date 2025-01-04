Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите идеальную корочку на картошке: вот секрет
Apple согласилась выплатить компенсацию по $20 десяткам миллионов пользователей
Подкормите этим морковь, и она будет хрустящей и сладкой, как мёд
Контроль за ремонтом авто: что даёт присутствие на СТО
Бирюзовый рай в сердце джунглей Гватемалы
В каких районах Москвы можно найти самое бюджетное вторичное жильё
Горбатый кит совершил одну из самых длинных миграций среди млекопитающих
Уникальные секреты ухода за кожей от знаменитостей
Алмазные чипы: квантовый скачок в технологии

Сжигаем калории после праздников: фитнес-тренер предлагает простой и доступный кажому способ

0:52
Спорт

Фитнес-тренер Наталья Добронравова поделилась простым способом избавиться от "праздничных" калорий, который не требует значительных усилий.

Лыжи
Фото: commons.wikimedia.org by Tonyperk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лыжи

В беседе со "Спорт-Экспрессом" она отметила, что прогулки на беговых лыжах или снегоступах могут стать отличным выбором для активного отдыха. Эти занятия позволяют сжигать около 472 килокалорий в час, а горнолыжный спорт помогает потратить примерно 354 килокалории за тот же период.

Добронравова подчеркнула, что для катания на лыжах вовсе не обязательно ехать на зимний курорт — можно просто выбрать лесопарк недалеко от дома. Тренер также добавила, что благодаря большому числу лыжников в популярных местах зачастую уже есть готовые тропы, что делает прогулки ещё комфортнее. 

Уточнения

Лы́жи — приспособление в виде длинных полозьев для перемещения по снегу.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Домашние животные
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников Аудио 
Алименты и долги: Янис Тимма оставил проблемное наследство
Новости спорта
Алименты и долги: Янис Тимма оставил проблемное наследство Аудио 
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили
Авто
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили Аудио 
Популярное
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу

Россия обогнала США на газовом рынке Европы, увеличив долю и укрепив позиции. Узнайте, что стало причиной такого успеха и как изменился баланс сил.

Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Воздушная творожная запеканка без муки — идеальный десерт, от которого вы не поправитесь
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Последние материалы
Сжигаем калории после праздников: фитнес-тренер предлагает простой и доступный кажому способ
Бирюзовый рай в сердце джунглей Гватемалы
В каких районах Москвы можно найти самое бюджетное вторичное жильё
Горбатый кит совершил одну из самых длинных миграций среди млекопитающих
Уникальные секреты ухода за кожей от знаменитостей
Почему мышцы болят через сутки после спорта
Алмазные чипы: квантовый скачок в технологии
Расследование: убийцей на курорте в Египте неожиданно оказалась акула-мако
Яблочный уксус: 4 причины включить его в рацион
Как зрачки управляют нашими воспоминаниями во сне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.