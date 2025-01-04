Сжигаем калории после праздников: фитнес-тренер предлагает простой и доступный кажому способ

Фитнес-тренер Наталья Добронравова поделилась простым способом избавиться от "праздничных" калорий, который не требует значительных усилий.
В беседе со "Спорт-Экспрессом" она отметила, что прогулки на беговых лыжах или снегоступах могут стать отличным выбором для активного отдыха. Эти занятия позволяют сжигать около 472 килокалорий в час, а горнолыжный спорт помогает потратить примерно 354 килокалории за тот же период.
Добронравова подчеркнула, что для катания на лыжах вовсе не обязательно ехать на зимний курорт — можно просто выбрать лесопарк недалеко от дома. Тренер также добавила, что благодаря большому числу лыжников в популярных местах зачастую уже есть готовые тропы, что делает прогулки ещё комфортнее.
Лы́жи — приспособление в виде длинных полозьев для перемещения по снегу.
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