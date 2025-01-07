Как в 40 лет почувствовать себя на 25? Эти виды спорта укрепят ваше тело и здоровье

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Врач-реабилитолог Матвей Одинцев рассказал, какие виды спорта помогут укрепить здоровье и быть в отличной физической форме даже в зрелом возрасте.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Тренировка

"Хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистые, диабет, остеохондроз, ожирение, стали серьёзной проблемой для многих. Поэтому актуальность занятий спортом для укрепления здоровья и повышения качества жизни нельзя преуменьшать", — цитирует эксперта "Чемпионат".

Йога

Она поможет: укрепить мышцы, улучшить осанку и гибкость; снизить риск проблем с сердцем; повысить концентрацию.

Гимнастика

Она способна: развить ваши спортивные навыки; улучшить осанку и сформировать красивую фигуру; развить равновесие и улучшить концентрацию;

Фитнес

Этот вид спорта направлен на: снижение веса; улучшение работы сердечно-сосудистой системы; повышение выносливости; повышение функциональности организма.

Правильный подход к тренировкам, питанию и отдыху может привести к раскрытию полного потенциала в любом человеке.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

