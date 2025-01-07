Гибкость как у змеи: лучшие упражнения на растяжку
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Гибкость позволяет человеку выполнять любые движения с лёгкостью и грацией. Чтобы ее развить, выполняйте этот комплекс упражнений.
Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Поза саранчи в йоге
Тянем шею
- Встаньте прямо, расправьте плечи, стопы расположите на ширине плеч;
- Голову наклоните вправо, левое плечо оттягивайте вниз. Правой рукой обхватите голову и слегка надавите на левое ухо;
- Плавно тяните шею без резких движений. Удержите положение 15-20 секунд;
Затем переведите голову в правую диагональ и также потяните шею в течение 15-20 секунд;
- Повторите упражнение на другую сторону.
Тянем плечи
- Встаньте прямо, расправьте плечи, стопы расположите на ширине плеч;
- Правую руку поднимите над головой, согните её в локте, заведя кисть за голову. Левую руку положите на правый локоть, аккуратно и мягко надавливайте на правую руку;
- Продержитесь так несколько секунд и вернитесь в исходное положение.
- Повторите на другую сторону.
Наклоны вперёд
- Встаньте прямо, расправьте плечи, стопы расположите на ширине плеч;
- На выдохе наклоняйтесь вперёд, стараясь дотянуться до пальцев ног;
- Спину держите прямой, избегайте её округления. Ноги остаются прямыми;
- Подумайте о том, как тянется задняя поверхности бедра;
- Сделайте небольшие пружинистые движения вверх-вниз без рывков;
- Задерживайтесь в наклоне на 10-15 секунд и вернитесь в исходное положение.
"Складка"
- Сядьте на пол, ноги вытяните вперёд, убедитесь, что опора приходится на ягодичные бугры;
- На выдохе наклоняйтесь, стараясь дотянуться до пальцев ног;
- Держите колени и спину прямыми.
- Почувствуйте, как вы сгибаетесь в тазобедренном суставе.
Динамическая поза кошки
- Встаньте на четвереньки, кисти находятся под плечами, колени — под тазом;
- На вдохе максимально округлите спину, как бы стараясь центром позвоночника дотянуться до потолка. Голова наклоняется вниз;
- На выдохе прогните спину, голову направьте вверх;
- Медленно чередуйте эти положения, пишет "Чемпионат".
Уточнения
Растяжка — род физических упражнений, направленных на увеличение гибкости человеческого тела.
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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру