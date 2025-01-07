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Гибкость как у змеи: лучшие упражнения на растяжку

2:16
Спорт

Гибкость позволяет человеку выполнять любые движения с лёгкостью и грацией. Чтобы ее развить, выполняйте этот комплекс упражнений.

Поза саранчи в йоге
Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Поза саранчи в йоге

Тянем шею

  • Встаньте прямо, расправьте плечи, стопы расположите на ширине плеч;
  • Голову наклоните вправо, левое плечо оттягивайте вниз. Правой рукой обхватите голову и слегка надавите на левое ухо;
  • Плавно тяните шею без резких движений. Удержите положение 15-20 секунд;
    Затем переведите голову в правую диагональ и также потяните шею в течение 15-20 секунд;
  • Повторите упражнение на другую сторону.

Тянем плечи

  • Встаньте прямо, расправьте плечи, стопы расположите на ширине плеч;
  • Правую руку поднимите над головой, согните её в локте, заведя кисть за голову. Левую руку положите на правый локоть, аккуратно и мягко надавливайте на правую руку;
  • Продержитесь так несколько секунд и вернитесь в исходное положение.
  • Повторите на другую сторону.

Наклоны вперёд

  • Встаньте прямо, расправьте плечи, стопы расположите на ширине плеч;
  • На выдохе наклоняйтесь вперёд, стараясь дотянуться до пальцев ног;
  • Спину держите прямой, избегайте её округления. Ноги остаются прямыми;
  • Подумайте о том, как тянется задняя поверхности бедра;
  • Сделайте небольшие пружинистые движения вверх-вниз без рывков;
  • Задерживайтесь в наклоне на 10-15 секунд и вернитесь в исходное положение.

"Складка"

  • Сядьте на пол, ноги вытяните вперёд, убедитесь, что опора приходится на ягодичные бугры;
  • На выдохе наклоняйтесь, стараясь дотянуться до пальцев ног;
  • Держите колени и спину прямыми.
  • Почувствуйте, как вы сгибаетесь в тазобедренном суставе.

Динамическая поза кошки

  • Встаньте на четвереньки, кисти находятся под плечами, колени — под тазом;
  • На вдохе максимально округлите спину, как бы стараясь центром позвоночника дотянуться до потолка. Голова наклоняется вниз;
  • На выдохе прогните спину, голову направьте вверх;
  • Медленно чередуйте эти положения, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Растяжка — род физических упражнений, направленных на увеличение гибкости человеческого тела.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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