Лёгкий способ стать стройнее: этот вариант ходьбы поможет похудеть

0:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ученые Миланского университета в Италии сделали открытие в области спорта и его влияния на похудение. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Фото: commons.wikimedia.org by Danka & Peter dankapeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ходьба

Оказывается, быстрая ходьба с остановками — режиме "старт-стоп" — помогает увеличить энергозатраты на 20-60 процентов по сравнению с длительной непрерывной, но равномерной активностью.

При ходьбе с перерывами организм сжигает больше калорий, чем при поднятии в гору.

Это можно сравнить с ездой на автомобиле: в пробках, где движения рывками неизбежны, расход топлива больше, чем при непрерывной езде.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма.

