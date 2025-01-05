Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему холка это ключ к здоровью вашей кошки
Шрек в реальности: рестлер, ставший прообразом культового персонажа
Путешествия после праздников: куда улететь дешевле всего
Нововведения для автомобилистов в 2025 году: что важно знать
Точность поражает: ИИ научился копировать человека всего за два часа
Варим манную кашу без комочков так, как вы ещё не делали — не на молоке и не на воде
В США потратили 2,3 млн долларов налогоплательщиков на кокаин для собак
Превращаем старую мебель в стильные предметы. Советы по дизайну
Полезные свойства изюма: как выбрать между чёрным и белым

Лёгкий способ стать стройнее: этот вариант ходьбы поможет похудеть

0:39
Спорт

Ученые Миланского университета в Италии сделали открытие в области спорта и его влияния на похудение. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Ходьба
Фото: commons.wikimedia.org by Danka & Peter dankapeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба

Оказывается, быстрая ходьба с остановками — режиме "старт-стоп" — помогает увеличить энергозатраты на 20-60 процентов по сравнению с длительной непрерывной, но равномерной активностью.

При ходьбе с перерывами организм сжигает больше калорий, чем при поднятии в гору.

Это можно сравнить с ездой на автомобиле: в пробках, где движения рывками неизбежны, расход топлива больше, чем при непрерывной езде.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Садоводство, цветоводство
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай Аудио 
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Новости спорта
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть Аудио 
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Здоровье
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу Аудио 
Популярное
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада

Актёр Сергей Безруков рассказал о преображённом сериале "Бригада" с его участием.

Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Никакой шерсти и запаха: лучшие породы для аллергиков
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов Спецназовец ВСУ проиграл рукопашный бой бойцу из Якутии, потому что правда не на его стороне Любовь Степушова Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников
На 30 градусов ниже нормы: арктическая погода парализует США
Тараканы не уйдут: самые эффективные способы борьбы с ними
Эти три породы кошек умеют быть верными, как собаки
Эти три породы кошек умеют быть верными, как собаки
Последние материалы
Зависимость от цифровых технологий повысила уязвимость экономик мира к кибератакам
Лёгкий способ стать стройнее: этот вариант ходьбы поможет похудеть
Как понять, что ваш кот — правша или левша?
Какие витамины помогут вашей коже, волосам и ногтям выглядеть идеально?
Что делать, если отель отказывается вернуть полную стоимость бронирования
Секрет змей Перуибе: выживание с 3 добычами в год
С какими цветами можно сочетать красный в интерьере? Лучшие сочетания
Атмосфера молодой планеты бросила вызов привычным теориям о космосе
Комнатные растения: как они влияют на ваше настроение и судьбу
Как в Японии компании удерживают молодых специалистов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.