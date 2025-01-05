Лёгкий способ стать стройнее: этот вариант ходьбы поможет похудеть

Ученые Миланского университета в Италии сделали открытие в области спорта и его влияния на похудение. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.
Оказывается, быстрая ходьба с остановками — режиме "старт-стоп" — помогает увеличить энергозатраты на 20-60 процентов по сравнению с длительной непрерывной, но равномерной активностью.
При ходьбе с перерывами организм сжигает больше калорий, чем при поднятии в гору.
Это можно сравнить с ездой на автомобиле: в пробках, где движения рывками неизбежны, расход топлива больше, чем при непрерывной езде.
Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма.
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