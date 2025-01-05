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6 привычек, чтобы не набрать вес на праздниках

1:13
Спорт

Многие люди слишком расслябляются во время зимних каникул, из-за чего могут поправиться и сбить режим. Чтобы после Нового года не набрать лишний вес, профессор Франклин Джозеф рассказал, что нужно изменить в вашем привычном образе жизни.

Девушка с весами
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка с весами

Привычки для идеальной фигуры:

  • Проходите 10 тысяч шагов в день. Это поможет сжечь калории.
  • Ешьте сезонные овощи и фрукты. Такие продукты, как кабачки, брокколи и шпинат, богаты клетчаткой, насыщающей и помогающей избегать переедания.
  • Высыпаетесь. Сну нужно уделять семь-восемь часов в сутки, чтобы избежать гормонального сбоя.
  • Учитывайте жидкие калории. Избегайте горячего шоколада, латте и других высококалорийных напитков.
  • Контролируйте порции еды. Используйте маленькие тарелки и наполняйте половину блюда овощами.
  • Меньше стресса. Занимайтесь чтением, медитацией или спортом, чтобы разгрузить голову от бытовых проблем. Управление стрессом через позитивные методы поможет сократить потребление вредной пищи, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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