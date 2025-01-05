6 привычек, чтобы не набрать вес на праздниках

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Многие люди слишком расслябляются во время зимних каникул, из-за чего могут поправиться и сбить режим. Чтобы после Нового года не набрать лишний вес, профессор Франклин Джозеф рассказал, что нужно изменить в вашем привычном образе жизни.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка с весами

Привычки для идеальной фигуры:

Проходите 10 тысяч шагов в день. Это поможет сжечь калории.

Ешьте сезонные овощи и фрукты. Такие продукты, как кабачки, брокколи и шпинат, богаты клетчаткой, насыщающей и помогающей избегать переедания.

Высыпаетесь. Сну нужно уделять семь-восемь часов в сутки, чтобы избежать гормонального сбоя.

Учитывайте жидкие калории. Избегайте горячего шоколада, латте и других высококалорийных напитков.

Контролируйте порции еды. Используйте маленькие тарелки и наполняйте половину блюда овощами.

Меньше стресса. Занимайтесь чтением, медитацией или спортом, чтобы разгрузить голову от бытовых проблем. Управление стрессом через позитивные методы поможет сократить потребление вредной пищи, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

