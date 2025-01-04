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Мозг сам решает, сколько мы сегодня съедим: как это происходит?

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Спорт

Ученые из Университета Фридриха-Александра выяснили, что приемы пищи организованы в нашем организме на клеточном уровне как эстафета: во время еды она передаётся между различными командами нейронов, пока человек не употребит достаточно энергии.

Яичница
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яичница

По мнению исследователей, мозг следит за тем, чтобы мы ели не слишком много и не слишком мало. Сбои в этом процессе могут привести к расстройствам пищевого поведения, таким как анорексия или компульсивное переедание, сообщает Journal of Neuroscience.

Четыре группы нейронов нашего мозга последовательно активизируются во время процесса еды.

"Эти группы по-разному взвешивают информацию, которую они получают от тела, — например, уровень сахара в крови, количество гормонов голода и степень наполненности желудка", — сказано в материале.

Уточнения

Расстро́йства приёма пи́щи (или расстро́йства пищево́го поведе́нияРПП) — класс психогенно обусловленных поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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