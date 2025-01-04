Мозг сам решает, сколько мы сегодня съедим: как это происходит?

Ученые из Университета Фридриха-Александра выяснили, что приемы пищи организованы в нашем организме на клеточном уровне как эстафета: во время еды она передаётся между различными командами нейронов, пока человек не употребит достаточно энергии.
По мнению исследователей, мозг следит за тем, чтобы мы ели не слишком много и не слишком мало. Сбои в этом процессе могут привести к расстройствам пищевого поведения, таким как анорексия или компульсивное переедание, сообщает Journal of Neuroscience.
Четыре группы нейронов нашего мозга последовательно активизируются во время процесса еды.
"Эти группы по-разному взвешивают информацию, которую они получают от тела, — например, уровень сахара в крови, количество гормонов голода и степень наполненности желудка", — сказано в материале.
Расстро́йства приёма пи́щи (или расстро́йства пищево́го поведе́ния, РПП) — класс психогенно обусловленных поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи.
Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.