Мозг сам решает, сколько мы сегодня съедим: как это происходит?

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Ученые из Университета Фридриха-Александра выяснили, что приемы пищи организованы в нашем организме на клеточном уровне как эстафета: во время еды она передаётся между различными командами нейронов, пока человек не употребит достаточно энергии.

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По мнению исследователей, мозг следит за тем, чтобы мы ели не слишком много и не слишком мало. Сбои в этом процессе могут привести к расстройствам пищевого поведения, таким как анорексия или компульсивное переедание, сообщает Journal of Neuroscience.

Четыре группы нейронов нашего мозга последовательно активизируются во время процесса еды.

"Эти группы по-разному взвешивают информацию, которую они получают от тела, — например, уровень сахара в крови, количество гормонов голода и степень наполненности желудка", — сказано в материале.

Уточнения

Расстро́йства приёма пи́щи (или расстро́йства пищево́го поведе́ния, РПП) — класс психогенно обусловленных поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи.

