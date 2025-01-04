Худеем эффективно: какие тренировки уменьшают чувство голода?

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Интенсивные тренировки подавляют голод у здоровых взрослых людей сильнее, чем умеренные занятия.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Тренировка

У представительниц женского пола это проявляется более выраженно, сказано в исследовании, опубликованном в Journal of the Endocrine Society.

"Упражнения нужно рассматривать как "лекарство", "доза" которого должна подбираться индивидуально в зависимости от личных целей человека. Высокоинтенсивные упражнения могут быть важны для подавления аппетита, что особенно полезно в рамках программы по снижению веса", — сказано в материале.

Ученые выяснили, что грелин, известный как "гормон голода", влияет на энергетический баланс, аппетит, гомеостаз глюкозы, иммунную функцию, сон и память.

Уточнения

Голод — ощущение потребности в еде.

