Худеем эффективно: какие тренировки уменьшают чувство голода?

Интенсивные тренировки подавляют голод у здоровых взрослых людей сильнее, чем умеренные занятия.
У представительниц женского пола это проявляется более выраженно, сказано в исследовании, опубликованном в Journal of the Endocrine Society.
"Упражнения нужно рассматривать как "лекарство", "доза" которого должна подбираться индивидуально в зависимости от личных целей человека. Высокоинтенсивные упражнения могут быть важны для подавления аппетита, что особенно полезно в рамках программы по снижению веса", — сказано в материале.
Ученые выяснили, что грелин, известный как "гормон голода", влияет на энергетический баланс, аппетит, гомеостаз глюкозы, иммунную функцию, сон и память.
Голод — ощущение потребности в еде.
Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.