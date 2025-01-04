Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Худеем эффективно: какие тренировки уменьшают чувство голода?
Создан прецедент использования виртуальной реальности в судебном процессе
Что делать, если замерз выхлоп автомобиля: три способа решения
Выбирать консервированный горошек нужно только так. Следуйте советам
Климатическая ирония: добыча нефти уничтожает порты
Три ошибки хозяев, которые портят характер кошки
Ногти ослабели после гель-лака? 4 шаги для восстановления
Как продлить жизнь любимым растениям с помощью простого средства
Полезные часы: Как использовать настенные часы в интерьере

Дух захватит: подборка фильмов о фигурном катании

2:31
Спорт

В последнее время интерес к фигурному катанию в мире растет. О нем снимают кино, шоу и прочее. Сегодня мы расскажем, какие фильмы об этом виде спорта лучшие для просмотра всей семьей в эти выходные.

Коньки
Фото: 500px.com by Daniel J, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Коньки

"Голубой лёд", СССР, 1969 год

Жанр: спортивная драма

Главных героев в картине играют профессиональные фигуристы. Александр Горелик за год до съёмок в паре с Татьяной Жук взял серебро Олимпиады в Гренобле. Наталья Седых — балерина Большого театра, но начинала карьеру в качестве фигуристки.

"Белый лебедь", Норвегия, 2018 год

Жанр: драма, биография
Возрастные ограничения: 18+

Норвежская фигуристка Соня Хени — настоящая легенда мирового спорта. Единственная трёхкратная олимпийская чемпионка, 10 лет подряд она одерживала победу на чемпионатах мира. Соня первой стала выполнять сложнейшие элементы, которые были под силу только мужчинам-фигуристам.

"Лёд", Россия, 2017 год

Жанр: мелодрама

Первая часть режиссёра Олега Трофима понравилась и критикам, и зрителям. История любви фигуристки Нади Лапшиной и хоккеиста Саши Горина покорила аудиторию. У мелодрамы есть два продолжения.

"Ледяной ангел", Канада, США, 2000 год

Жанр: комедия, фэнтези

Мэтт Кларк — звезда хоккея, капитан олимпийской сборной США, погибает в результате трагедии во время игры. Ангел Аллан даёт ему шанс вернуться в мир живых и завершить неоконченные дела. Но душа Мэтта оказывается в теле девушки — фигуристки Сары Брайан, которая несколько лет находится в коме. Внезапно ожившая Сара-Мэтт возвращается на лёд и борется за золото Олимпийских игр, пишет "Чемпионат".

"Последний аксель", Россия, 2021 год

Жанр: драматический сериал

Восьмисерийная драма рассказывает о юной фигуристке Кате, которая после смерти тирана-отца переезжает в Москву. В столице она попадает в команду жёсткого и строгого тренера Марины Артаковой (Елена Подкаминская). Говорят, что её образ был списан с Этери Тутберидзе, выразившей позже своё недовольство сериалом.

Уточнения

«Лёд» — российская музыкальная спортивная романтическая комедийная драма режиссёра Олега Трофима.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эксперты объяснили что делать с пластиковыми окнами, если они пропускают холод
Недвижимость
Эксперты объяснили что делать с пластиковыми окнами, если они пропускают холод Аудио 
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Шоу-бизнес
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года Аудио 
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Наука и техника
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад Аудио 
Популярное
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром

Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.

Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов Спецназовец ВСУ проиграл рукопашный бой бойцу из Якутии, потому что правда не на его стороне Любовь Степушова Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Последние материалы
Выбирать консервированный горошек нужно только так. Следуйте советам
Климатическая ирония: добыча нефти уничтожает порты
Три ошибки хозяев, которые портят характер кошки
Ногти ослабели после гель-лака? 4 шаги для восстановления
Как продлить жизнь любимым растениям с помощью простого средства
Полезные часы: Как использовать настенные часы в интерьере
Гипотония: простые привычки, которые спасут ваше здоровье
Дух захватит: подборка фильмов о фигурном катании
Как российские препараты завоёвывают международный рынок
Любовный роман длиною в 35 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.