Дух захватит: подборка фильмов о фигурном катании

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В последнее время интерес к фигурному катанию в мире растет. О нем снимают кино, шоу и прочее. Сегодня мы расскажем, какие фильмы об этом виде спорта лучшие для просмотра всей семьей в эти выходные.

Фото: 500px.com by Daniel J, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Коньки

"Голубой лёд", СССР, 1969 год

Жанр: спортивная драма

Главных героев в картине играют профессиональные фигуристы. Александр Горелик за год до съёмок в паре с Татьяной Жук взял серебро Олимпиады в Гренобле. Наталья Седых — балерина Большого театра, но начинала карьеру в качестве фигуристки.

"Белый лебедь", Норвегия, 2018 год

Жанр: драма, биография

Возрастные ограничения: 18+

Норвежская фигуристка Соня Хени — настоящая легенда мирового спорта. Единственная трёхкратная олимпийская чемпионка, 10 лет подряд она одерживала победу на чемпионатах мира. Соня первой стала выполнять сложнейшие элементы, которые были под силу только мужчинам-фигуристам.

"Лёд", Россия, 2017 год

Жанр: мелодрама

Первая часть режиссёра Олега Трофима понравилась и критикам, и зрителям. История любви фигуристки Нади Лапшиной и хоккеиста Саши Горина покорила аудиторию. У мелодрамы есть два продолжения.

"Ледяной ангел", Канада, США, 2000 год

Жанр: комедия, фэнтези

Мэтт Кларк — звезда хоккея, капитан олимпийской сборной США, погибает в результате трагедии во время игры. Ангел Аллан даёт ему шанс вернуться в мир живых и завершить неоконченные дела. Но душа Мэтта оказывается в теле девушки — фигуристки Сары Брайан, которая несколько лет находится в коме. Внезапно ожившая Сара-Мэтт возвращается на лёд и борется за золото Олимпийских игр, пишет "Чемпионат".

"Последний аксель", Россия, 2021 год

Жанр: драматический сериал

Восьмисерийная драма рассказывает о юной фигуристке Кате, которая после смерти тирана-отца переезжает в Москву. В столице она попадает в команду жёсткого и строгого тренера Марины Артаковой (Елена Подкаминская). Говорят, что её образ был списан с Этери Тутберидзе, выразившей позже своё недовольство сериалом.

Уточнения

«Лёд» — российская музыкальная спортивная романтическая комедийная драма режиссёра Олега Трофима.

