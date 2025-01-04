Дух захватит: подборка фильмов о фигурном катании

В последнее время интерес к фигурному катанию в мире растет. О нем снимают кино, шоу и прочее. Сегодня мы расскажем, какие фильмы об этом виде спорта лучшие для просмотра всей семьей в эти выходные.
Жанр: спортивная драма
Главных героев в картине играют профессиональные фигуристы. Александр Горелик за год до съёмок в паре с Татьяной Жук взял серебро Олимпиады в Гренобле. Наталья Седых — балерина Большого театра, но начинала карьеру в качестве фигуристки.
Жанр: драма, биография
Возрастные ограничения: 18+
Норвежская фигуристка Соня Хени — настоящая легенда мирового спорта. Единственная трёхкратная олимпийская чемпионка, 10 лет подряд она одерживала победу на чемпионатах мира. Соня первой стала выполнять сложнейшие элементы, которые были под силу только мужчинам-фигуристам.
Жанр: мелодрама
Первая часть режиссёра Олега Трофима понравилась и критикам, и зрителям. История любви фигуристки Нади Лапшиной и хоккеиста Саши Горина покорила аудиторию. У мелодрамы есть два продолжения.
Жанр: комедия, фэнтези
Мэтт Кларк — звезда хоккея, капитан олимпийской сборной США, погибает в результате трагедии во время игры. Ангел Аллан даёт ему шанс вернуться в мир живых и завершить неоконченные дела. Но душа Мэтта оказывается в теле девушки — фигуристки Сары Брайан, которая несколько лет находится в коме. Внезапно ожившая Сара-Мэтт возвращается на лёд и борется за золото Олимпийских игр, пишет "Чемпионат".
Жанр: драматический сериал
Восьмисерийная драма рассказывает о юной фигуристке Кате, которая после смерти тирана-отца переезжает в Москву. В столице она попадает в команду жёсткого и строгого тренера Марины Артаковой (Елена Подкаминская). Говорят, что её образ был списан с Этери Тутберидзе, выразившей позже своё недовольство сериалом.
«Лёд» — российская музыкальная спортивная романтическая комедийная драма режиссёра Олега Трофима.
Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.