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Приятный способ сжечь праздничные калории: советы фитнес-тренера

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Спорт

Фитнес-тренер Наталья Добронравова рассказала, как сжечь все, что вы съели за новогодним столом.

Катание на коньках
Фото: mos.ru by М. Денисова. Mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Катание на коньках

Она советует не засиживаться в праздники, а покататься на лыжах или походить на снегоступах. Это поможет сжечь калории и получить заряд незабываемых эмоций.

"Необязательно посещать зимние курорты, чтобы покататься на лыжах. Достаточно выбраться в ближайший к дому лесок", — цитирует ее "СЭ".

Беговые лыжи и прогулки на снегоступах помогут сжечь около 472 ккал в час, а горные лыжи — около 354 ккал в час.

Любителям катания на льду тренер советует отправиться на каток. Этот вид физической активности помогает сжигать около 419 ккал в час, пишет "СЭ".

Уточнения

Кало́рия (лат  calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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