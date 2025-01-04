Приятный способ сжечь праздничные калории: советы фитнес-тренера

Фитнес-тренер Наталья Добронравова рассказала, как сжечь все, что вы съели за новогодним столом.
Она советует не засиживаться в праздники, а покататься на лыжах или походить на снегоступах. Это поможет сжечь калории и получить заряд незабываемых эмоций.
"Необязательно посещать зимние курорты, чтобы покататься на лыжах. Достаточно выбраться в ближайший к дому лесок", — цитирует ее "СЭ".
Беговые лыжи и прогулки на снегоступах помогут сжечь около 472 ккал в час, а горные лыжи — около 354 ккал в час.
Любителям катания на льду тренер советует отправиться на каток. Этот вид физической активности помогает сжигать около 419 ккал в час, пишет "СЭ".
Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.
Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.