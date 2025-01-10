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Скрытые риски гейнеров: что нужно знать прежде чем покупать

2:47
Спорт

Популярность спортивного питания всегда вызывает споры, особенно когда речь заходит о гейнерах — добавках, сочетающих белки и углеводы. Одни считают их незаменимыми для набора массы, другие боятся побочных эффектов. Так ли оправдан этот страх.

Фитнес для рук
Фото: unsplash.com by Scott Webb, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фитнес для рук

Что скрывается в составе гейнера

Гейнеры представляют собой высококалорийные смеси, которые восполняют энергию после тренировок и стимулируют рост мышц. Основные компоненты — это белки и углеводы, которые должны быть грамотно сбалансированы. Однако их избыточное потребление или неправильный выбор могут привести к неприятным последствиям.

Главный риск — избыток калорий. Если не учитывать общий рацион, можно набрать не мышцы, а жир. Быстрые углеводы в составе ускоряют этот процесс. Для людей с непереносимостью отдельных ингредиентов, таких как лактоза или глютен, использование гейнера может стать причиной пищеварительных и аллергических проблем.

Возможные побочные эффекты

Применение гейнера может спровоцировать:

  • Пищеварительные проблемы: дискомфорт в желудке, диарея или рвота при лактозной непереносимости.
  • Аллергические реакции: высыпания, астма или раздражение кожи.
  • Гипертонию: адаптогены в составе повышают давление, что опасно при высоких нагрузках.
  • Проблемы с почками: избыток белка и креатина может негативно повлиять на здоровье почек.
  • Набор жировой массы: особенно при неправильном подборе гейнера под телосложение.

Кому противопоказаны гейнеры

Есть группы, для которых гейнеры нежелательны:

  • Люди с аллергией на компоненты (глютен, соя, лактоза).
  • Те, кто имеет заболевания ЖКТ или почек.
  • Подростки до 18 лет.
  • Люди с ожирением или склонностью к набору веса.

Как правильно использовать гейнер

Чтобы минимизировать риски, придерживайтесь таких правил:

  • Выбирайте качественный продукт: избегайте искусственных добавок и слишком сложных составов.
  • Состав под тип телосложения: эктоморфам больше углеводов, эндоморфам — белков.
  • Учитывайте калории: включайте гейнер в общий рацион.
  • Начинайте с малого: первая доза — половина рекомендованной порции.
  • Консультация с врачом: особенно при наличии хронических болезней.

Вывод

Гейнер не является ни чудо-добавкой, ни опасным продуктом. Его безопасность и польза зависят от грамотного выбора и правильного применения. Если подходить к этому осознанно, гейнер станет отличным помощником на пути к спортивным целям.

Уточнения

Гейнер (от англ gain - прирост, добавка) — пищевая добавка при спортивном питании.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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