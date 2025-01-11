Перчатки для тренировок: почему важно выбрать правильный материал

2:26 Your browser does not support the audio element. Спорт

Выбор перчаток для тренажерного зала может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд. Плотная посадка, правильный размер и подходящий материал — все это влияет на удобство и эффективность тренировок. Разберем, как правильно выбрать перчатки для фитнеса и на что обратить внимание.

Фото: Freepik is licensed under Free license Спорт

Как определить размер перчаток

Главный критерий при выборе перчаток — их размер. Чтобы его определить, измерьте обхват ладони. Возьмите сантиметровую ленту или рулетку и оберните ладонь у основания пальцев, исключая большой палец.

Если под рукой нет ленты, можно использовать лист бумаги: оберните ладонь, отметьте место стыка, разверните бумагу и измерьте расстояние линейкой.

Размеры для мужчин

20-23 см – M

24-26 см – L

27-30 см – XL

Размеры для женщин

15-17 см – S

18-22 см – M

23-25 см – L

Если ваш обхват ладони находится между размерами, выбор будет зависеть от материала и типа перчаток.

Материалы и типы перчаток

Перчатки для фитнеса изготавливаются из различных материалов, что влияет на их посадку и комфорт:

Кожаные: со временем растягиваются, особенно при интенсивных тренировках, поэтому их можно выбрать чуть меньше по размеру.

со временем растягиваются, особенно при интенсивных тренировках, поэтому их можно выбрать чуть меньше по размеру. Синтетические и тканевые : практически не меняют форму, их лучше брать чуть свободнее.

: практически не меняют форму, их лучше брать чуть свободнее. Многослойные модели с накладками и фиксаторами запястий: требуют точного подбора размера, так как их конструкция не предполагает растяжение.

Что учитывать при выборе

Плотность посадки: перчатки не должны болтаться или сжимать руку.

перчатки не должны болтаться или сжимать руку. Тип тренировок: для силовых нагрузок подойдут модели с усиленными накладками, для кардиотренировок — более легкие варианты.

для силовых нагрузок подойдут модели с усиленными накладками, для кардиотренировок — более легкие варианты. Материал: кожаные модели долговечнее, но синтетика легче чистится и быстрее сохнет.

Итоги

Подбор подходящих перчаток для тренажерного зала начинается с измерения обхвата ладони. Учитывайте материал, тип перчаток и особенности тренировок. Правильно подобранные перчатки обеспечат комфорт и защиту ваших рук, делая тренировки более эффективными.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

