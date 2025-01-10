Восстановление и рост мышц: роль BCAA в вашем успехе

Многих начинающих спортсменов интересует, как правильно принимать BCAA, чтобы получить максимальную пользу от тренировок. Разбираемся, в чем заключается эффективность этих аминокислот и как правильно их использовать.
BCAA (разветвленные аминокислоты) – это лейцин, изолейцин и валин, которые являются строительным материалом для мышц. Они помогают:
Стандартная рекомендация – 5 г BCAA, растворенных в 200 мл воды. Но важно учитывать индивидуальные потребности:
BCAA можно принимать постоянно, без необходимости перерывов. Это связано с тем, что они не накапливаются в организме, а их расход напрямую зависит от физической активности.
Рекомендуемая доза – 33 мг лейцина на 1 кг веса тела. Например, спортсмену весом 75 кг потребуется около 5 г BCAA на тренировку.
Мужчинам и женщинам дозировки одинаковы, так как аминокислоты действуют одинаково независимо от пола.
BCAA – это универсальная добавка, подходящая для набора мышечной массы, снижения веса и ускоренного восстановления. Выбор формы и времени приема зависит от ваших целей, но придерживайтесь правильных дозировок и регулярного графика.
Аминокислоты с разветвлёнными боковыми цепями (англ. branched-chain amino acids, BCAA) — группа протеиногенных аминокислот, характеризующихся разветвлёнными строением алифатической боковой цепи.
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