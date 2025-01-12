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Тренировки и талия: мифы о тяжелоатлетическом поясе.

2:18
Спорт

Стремление девушек сохранить узкую талию часто приводит к выбору тяжелоатлетического пояса. Но действительно ли он нужен? А может, от тренировок талия расширяется? Давайте разберёмся.

Фитнес
Фото: freepik
Фитнес

Расширяется ли талия от тренировок

Миф о том, что тренировки могут сделать талию шире, имеет под собой две основные причины:

  • Визуальные изменения: При похудении объемы быстрее уходят с бедер и груди, создавая иллюзию более широкой талии.
  • Укрепление косых мышц живота: Развитие этих мышц действительно может немного расширить талию, но пренебрегать тренировками нельзя. Косые мышцы поддерживают позвоночник и формируют крепкий мышечный корсет. Избегайте упражнений, которые изолированно качают эти мышцы (например, наклоны с гантелями), и ваши пропорции останутся гармоничными.

Поможет ли атлетический пояс

Атлетические пояса делятся на два типа:

  • Обычные: Мягкие, тканевые, подходят для фитнеса и лёгких тренировок.
  • Тяжелоатлетические: Жёсткие, кожаные, используются в пауэрлифтинге и тяжёлой атлетике.

Зачем нужен тяжелоатлетический пояс

  • Фиксация позвоночника: Пояс помогает стабилизировать поясничный отдел при выполнении тяжелых упражнений.
  • Увеличение нагрузки: Позволяет работать с большими весами, снижая риск травм.

Однако для новичков он скорее вреден, чем полезен. Использование пояса снижает нагрузку на мышцы кора, что мешает их развитию. Это может привести к дисбалансу, когда мышцы рук и ног развиваются, а нижняя часть спины и пресс отстают, увеличивая риск травмы.

Нужен ли тяжелоатлетический пояс девушкам

  • Для начинающих: Пояс не нужен. Сосредоточьтесь на укреплении мышц кора и соблюдении правильной техники.
  • Для продвинутых: Используйте пояс только в тяжёлых упражнениях (становая тяга, приседания с большими весами), когда нагрузка на позвоночник становится максимальной.

При грамотно составленной программе тренировок и питания ваша талия останется узкой и подтянутой даже без пояса.

Уточнения

Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом. Также другие значения:

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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