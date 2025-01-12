Тренировки и талия: мифы о тяжелоатлетическом поясе.

2:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Стремление девушек сохранить узкую талию часто приводит к выбору тяжелоатлетического пояса. Но действительно ли он нужен? А может, от тренировок талия расширяется? Давайте разберёмся.

Фото: freepik Фитнес

Расширяется ли талия от тренировок

Миф о том, что тренировки могут сделать талию шире, имеет под собой две основные причины:

Визуальные изменения: При похудении объемы быстрее уходят с бедер и груди, создавая иллюзию более широкой талии.

При похудении объемы быстрее уходят с бедер и груди, создавая иллюзию более широкой талии. Укрепление косых мышц живота: Развитие этих мышц действительно может немного расширить талию, но пренебрегать тренировками нельзя. Косые мышцы поддерживают позвоночник и формируют крепкий мышечный корсет. Избегайте упражнений, которые изолированно качают эти мышцы (например, наклоны с гантелями), и ваши пропорции останутся гармоничными.

Поможет ли атлетический пояс

Атлетические пояса делятся на два типа:

Обычные: Мягкие, тканевые, подходят для фитнеса и лёгких тренировок.

Мягкие, тканевые, подходят для фитнеса и лёгких тренировок. Тяжелоатлетические: Жёсткие, кожаные, используются в пауэрлифтинге и тяжёлой атлетике.

Зачем нужен тяжелоатлетический пояс

Фиксация позвоночника: Пояс помогает стабилизировать поясничный отдел при выполнении тяжелых упражнений.

Пояс помогает стабилизировать поясничный отдел при выполнении тяжелых упражнений. Увеличение нагрузки: Позволяет работать с большими весами, снижая риск травм.

Однако для новичков он скорее вреден, чем полезен. Использование пояса снижает нагрузку на мышцы кора, что мешает их развитию. Это может привести к дисбалансу, когда мышцы рук и ног развиваются, а нижняя часть спины и пресс отстают, увеличивая риск травмы.

Нужен ли тяжелоатлетический пояс девушкам

Для начинающих: Пояс не нужен. Сосредоточьтесь на укреплении мышц кора и соблюдении правильной техники.

Пояс не нужен. Сосредоточьтесь на укреплении мышц кора и соблюдении правильной техники. Для продвинутых: Используйте пояс только в тяжёлых упражнениях (становая тяга, приседания с большими весами), когда нагрузка на позвоночник становится максимальной.

При грамотно составленной программе тренировок и питания ваша талия останется узкой и подтянутой даже без пояса.

Уточнения

Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом. Также другие значения:

