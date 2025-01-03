Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Япония призывает австралийцев исследовать новые маршруты
Есть у каждого! Названы самые токсичные предметы в домах
Соединяем яйца и бекон — вот и всё, можно намазывать на хлеб: аппетитная закуска к завтраку
Создайте уют на даче: выбираем лучшие дрова для вашего вечера
Жена Натана заявила о своём праве простить мужа после его измен
Почему волосы становятся жирными так быстро и что с этим делать?
Как одна покупка спасла Bentley от банкротства
Чехия оказалась готова к остановке транзита газа через Украину
5 способов победить похмелье быстро и эффективно

Как превратить тренировки в привычку без стресса

Спорт

Хотите бегать быстрее, дольше и без боли? Всё начинается с укрепления мышц ног. Они не только улучшают выносливость, но и защищают от травм.

Тренировка
Фото: unsplash.com by Alexander Redl, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Тренировка

"Укрепление мышц ног играет ключевую роль в беге. Оно помогает справляться с нагрузками и улучшает результаты тренировок. Качественная подготовка снижает ударные нагрузки на суставы, позвоночник и голеностоп", — делится член сборной Пермского края по лёгкой атлетике Андрей Менякин.

Основные мышцы ног и их функции

Каждая группа мышц выполняет свою задачу:

  • Квадрицепсы разгибают колени, поднимают ноги и помогают развивать скорость.
  • Бицепсы бедра отвечают за адаптацию к нагрузкам. Без их тренировки усталость в этой зоне будет заметна уже на первых пробежках.
  • Икроножные мышцы усиливают толчок стопы, уменьшают контакт с землёй и увеличивают скорость.

Упражнения для мышц ног

Для укрепления ног важно подбирать правильные упражнения и соблюдать технику.

  • Приседания — основа подготовки. Они укрепляют квадрицепсы, улучшая выносливость и предотвращая травмы.
  • Выпады — развивают эластичность связок, включая ягодицы и квадрицепсы. Шаг должен начинаться с пятки, колено не должно выходить за линию пальцев.
  • Подъём на носки — лучший способ прокачать икры. Для усиления эффекта используйте платформу.
  • Гиперэкстензия — укрепляет позвоночник, ягодицы и бицепсы бедра. Начинайте с собственного веса.
  • Прыжки на скакалке — увеличивают координацию и улучшают работу сердца.

Рекомендации для тренировок

  • Начинающим — минимальные нагрузки, тренировки без веса, контроль пульса.
  • Среднему уровню — подключайте утяжелители, увеличивайте интенсивность.
  • Профессионалам — занятия требуют индивидуального подхода и сложных упражнений.

Чтобы тренировки стали привычкой, занимайтесь в одно время, соблюдайте режим и отдыхайте. Растяжка после занятий помогает мышцам восстановиться:

  • Потяните заднюю поверхность бедра, сидя на полу.
  • Согните переднюю ногу для растяжки квадрицепса.
  • Вытяните икры, опираясь о стену.

Регулярные тренировки и грамотный подход помогут укрепить ноги, избежать травм и улучшить результаты в беге.

Уточнения

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эксперты объяснили что делать с пластиковыми окнами, если они пропускают холод
Недвижимость
Эксперты объяснили что делать с пластиковыми окнами, если они пропускают холод Аудио 
Почему нельзя варить пельмени в кипящей воде
Еда и рецепты
Почему нельзя варить пельмени в кипящей воде Аудио 
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Домашние животные
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников Аудио 
Популярное
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу

Россия обогнала США на газовом рынке Европы, увеличив долю и укрепив позиции. Узнайте, что стало причиной такого успеха и как изменился баланс сил.

Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Воздушная творожная запеканка без муки — идеальный десерт, от которого вы не поправитесь
Андрей Григорьев-Апполонов показал отдых с 16-летним сыном Арсением
Не нужно даже идти в магазин: приготовьте дома всего из четырёх ингредиентов конфеты Рафаэлло
Не нужно даже идти в магазин: приготовьте дома всего из четырёх ингредиентов конфеты Рафаэлло
Последние материалы
Япония призывает австралийцев исследовать новые маршруты
Есть у каждого! Названы самые токсичные предметы в домах
Как превратить тренировки в привычку без стресса
Соединяем яйца и бекон — вот и всё, можно намазывать на хлеб: аппетитная закуска к завтраку
Создайте уют на даче: выбираем лучшие дрова для вашего вечера
Жена Натана заявила о своём праве простить мужа после его измен
Почему волосы становятся жирными так быстро и что с этим делать?
Как одна покупка спасла Bentley от банкротства
Чехия оказалась готова к остановке транзита газа через Украину
5 способов победить похмелье быстро и эффективно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.