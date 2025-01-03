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Простое упражнение, которое избавит от целлюлита и укрепит тело

3:02
Спорт

Вы когда-нибудь пробовали ходить на ягодицах? Это необычное упражнение с забавным видом на деле оказалось весьма эффективным! Оно укрепляет мышцы пресса, спины и тазового дна, улучшает осанку и даже борется с целлюлитом. Разберёмся, почему оно так полезно и как выполнять его правильно.

Фитнес
Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фитнес

Что это за упражнение

Ходьбу на ягодицах придумал в 70-х годах доктор Иван Неумывакин. Она стала ключевой частью его оздоровительной программы. Упражнение задействует сразу несколько мышечных групп: ягодицы, пресс, мышцы спины и тазового дна. Это делает его универсальным инструментом для укрепления тела.

Как работают ягодичные мышцы

Ягодичные мышцы включают три основные группы:

  • Большая ягодичная — крупнейшая и самая важная. Она стабилизирует таз, участвует в подъёме и разгибании бедра.
  • Средняя и малая мышцы — отвечают за отведение бедра, ротацию и поддержание равновесия.

Эти мышцы работают, даже когда вы просто ходите, помогая удерживать баланс и не давать телу заваливаться.

Как правильно ходить на ягодицах

Следуйте инструкции:

  • Сядьте на пол, выпрямите ноги перед собой, макушка тянется вверх.
  • Прижмите согнутые руки к корпусу, напрягите пресс.
  • Переносите вес тела с одной стороны на другую, "шагая" ягодицами вперёд и назад.
  • Не забывайте держать ноги прямыми и двигаться плавно.

Совет: начните с 5 минут в день и постепенно увеличивайте время до 20 минут.

Преимущества ходьбы на ягодицах

Это упражнение оказывает комплексное воздействие:

  • Укрепляет мышцы кора, спины и поясницы.
  • Улучшает циркуляцию крови в области таза, стимулируя пищеварение.
  • Помогает бороться с целлюлитом.
  • Уменьшает отёки и повышает подвижность тазобедренных суставов.
  • Способствует сжиганию калорий.

"Регулярная практика этого упражнения формирует округлые ягодицы и улучшает осанку. А благодаря активации мышц-стабилизаторов улучшается равновесие и общее состояние тела", — делится тренер Ольга Мелякова.

Как усложнить упражнение

Если классический вариант кажется слишком лёгким, попробуйте:

  • С гантелями: добавьте небольшой вес для увеличения нагрузки.
  • С резинкой: наденьте фитнес-резинку, удерживайте её в натяжении, чтобы дополнительно проработать мышцы ног.
  • С руками за головой: этот вариант минимизирует помощь рук, заставляя ягодицы работать ещё активнее.

Ходьба на ягодицах — простое, но очень эффективное упражнение. Оно подходит людям любого возраста, не требует специального оборудования и легко дополняет другие тренировки. Попробуйте добавить это движение в свой ежедневный комплекс и оцените результаты!

Уточнения

Целлюлит (англ   lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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