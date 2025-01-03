Простое упражнение, которое избавит от целлюлита и укрепит тело

Вы когда-нибудь пробовали ходить на ягодицах? Это необычное упражнение с забавным видом на деле оказалось весьма эффективным! Оно укрепляет мышцы пресса, спины и тазового дна, улучшает осанку и даже борется с целлюлитом. Разберёмся, почему оно так полезно и как выполнять его правильно.
Ходьбу на ягодицах придумал в 70-х годах доктор Иван Неумывакин. Она стала ключевой частью его оздоровительной программы. Упражнение задействует сразу несколько мышечных групп: ягодицы, пресс, мышцы спины и тазового дна. Это делает его универсальным инструментом для укрепления тела.
Ягодичные мышцы включают три основные группы:
Эти мышцы работают, даже когда вы просто ходите, помогая удерживать баланс и не давать телу заваливаться.
Следуйте инструкции:
Совет: начните с 5 минут в день и постепенно увеличивайте время до 20 минут.
Это упражнение оказывает комплексное воздействие:
"Регулярная практика этого упражнения формирует округлые ягодицы и улучшает осанку. А благодаря активации мышц-стабилизаторов улучшается равновесие и общее состояние тела", — делится тренер Ольга Мелякова.
Если классический вариант кажется слишком лёгким, попробуйте:
Ходьба на ягодицах — простое, но очень эффективное упражнение. Оно подходит людям любого возраста, не требует специального оборудования и легко дополняет другие тренировки. Попробуйте добавить это движение в свой ежедневный комплекс и оцените результаты!
Целлюлит (англ
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