Простое упражнение, которое избавит от целлюлита и укрепит тело

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Вы когда-нибудь пробовали ходить на ягодицах? Это необычное упражнение с забавным видом на деле оказалось весьма эффективным! Оно укрепляет мышцы пресса, спины и тазового дна, улучшает осанку и даже борется с целлюлитом. Разберёмся, почему оно так полезно и как выполнять его правильно.

Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фитнес

Что это за упражнение

Ходьбу на ягодицах придумал в 70-х годах доктор Иван Неумывакин. Она стала ключевой частью его оздоровительной программы. Упражнение задействует сразу несколько мышечных групп: ягодицы, пресс, мышцы спины и тазового дна. Это делает его универсальным инструментом для укрепления тела.

Как работают ягодичные мышцы

Ягодичные мышцы включают три основные группы:

Большая ягодичная — крупнейшая и самая важная. Она стабилизирует таз, участвует в подъёме и разгибании бедра.

Средняя и малая мышцы — отвечают за отведение бедра, ротацию и поддержание равновесия.

Эти мышцы работают, даже когда вы просто ходите, помогая удерживать баланс и не давать телу заваливаться.

Как правильно ходить на ягодицах

Следуйте инструкции:

Сядьте на пол, выпрямите ноги перед собой, макушка тянется вверх.

Прижмите согнутые руки к корпусу, напрягите пресс.

Переносите вес тела с одной стороны на другую, "шагая" ягодицами вперёд и назад.

Не забывайте держать ноги прямыми и двигаться плавно.

Совет: начните с 5 минут в день и постепенно увеличивайте время до 20 минут.

Преимущества ходьбы на ягодицах

Это упражнение оказывает комплексное воздействие:

Укрепляет мышцы кора, спины и поясницы.

Улучшает циркуляцию крови в области таза, стимулируя пищеварение.

Помогает бороться с целлюлитом.

Уменьшает отёки и повышает подвижность тазобедренных суставов.

Способствует сжиганию калорий.

"Регулярная практика этого упражнения формирует округлые ягодицы и улучшает осанку. А благодаря активации мышц-стабилизаторов улучшается равновесие и общее состояние тела", — делится тренер Ольга Мелякова.

Как усложнить упражнение

Если классический вариант кажется слишком лёгким, попробуйте:

С гантелями: добавьте небольшой вес для увеличения нагрузки.

С резинкой: наденьте фитнес-резинку, удерживайте её в натяжении, чтобы дополнительно проработать мышцы ног.

С руками за головой: этот вариант минимизирует помощь рук, заставляя ягодицы работать ещё активнее.

Ходьба на ягодицах — простое, но очень эффективное упражнение. Оно подходит людям любого возраста, не требует специального оборудования и легко дополняет другие тренировки. Попробуйте добавить это движение в свой ежедневный комплекс и оцените результаты!

Уточнения

Целлюлит (англ lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

