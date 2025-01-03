Алименты и долги: Янис Тимма оставил проблемное наследство

0:57 Your browser does not support the audio element. Спорт

Погибший латвийский баскетболист Янис Тимма, который перед смертью развелся с российской певицей Анной Седоковой, считался обеспеченным спортсменом с годовым доходом около миллиона долларов.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова и Янис Тимма

Однако он так и не смог приобрести собственное имущество.

В начале отношений Тиммы и Седоковой она оформила ипотеку на две квартиры в Москве.

По слухам, одну из них оплатил ее бывший супруг, а за вторую должен был заплатить Тимма. Через некоторое время певица продала вторую квартиру и купила недвижимость в США, но не смогла платить по кредиту за границей.

Собственность погибшего баскетболиста в Риге выставлена на продажу из-за долгов по алиментам на его единственного сына Кристиана.

Оказалось, что "наследие" спортсмена сводится к распродаже имущества для погашения долгов и алиментов, передает 78. ru.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.

