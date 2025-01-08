Как следить за изменениями фигуры: простые советы для замеров

2:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

Хотите знать, работает ли ваша программа тренировок или диета? Ведите записи и фиксируйте изменения тела. Замеры и фотографии — ваш инструмент для объективного анализа.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Талия

Зачем нужны замеры и фотографии

Для полной картины прогресса важно учитывать:

Вес: он покажет общий результат, но может вводить в заблуждение из-за изменений в мышечной массе и жировой ткани.

он покажет общий результат, но может вводить в заблуждение из-за изменений в мышечной массе и жировой ткани. Объемы: помогают понять, как распределяются изменения в разных зонах тела.

помогают понять, как распределяются изменения в разных зонах тела. Фотографии: они наглядно отражают, как выглядит ваше тело, чего не покажут весы и сантиметр.

они наглядно отражают, как выглядит ваше тело, чего не покажут весы и сантиметр. Пример: вес может не меняться из-за роста мышечной массы, но объемы уменьшаются, а форма тела улучшается.

Когда и как часто делать замеры

Вес: раз в неделю или две. Взвешивайтесь утром натощак после посещения туалета. Ежедневные взвешивания подходят только тем, кто готов к возможным колебаниям.

раз в неделю или две. Взвешивайтесь утром натощак после посещения туалета. Ежедневные взвешивания подходят только тем, кто готов к возможным колебаниям. Объемы и фото : раз в месяц. Частые измерения могут вызывать стресс из-за незначительных изменений.

: раз в месяц. Частые измерения могут вызывать стресс из-за незначительных изменений. Совет: делайте фото в одном белье и в одно и то же время суток.

Как проводить замеры тела

Грудь: измерьте по выступающим точкам на выдохе.

измерьте по выступающим точкам на выдохе. Руки: найдите самое широкое место бицепса. Измерьте обе руки.

найдите самое широкое место бицепса. Измерьте обе руки. Талия: измерьте в самой узкой точке или между грудью и пупком. Замеры проводите на выдохе.

измерьте в самой узкой точке или между грудью и пупком. Замеры проводите на выдохе. Низ живота: выберите самое широкое место ниже пупка, включая бока.

выберите самое широкое место ниже пупка, включая бока. Бедра: сантиметр должен проходить по самой выступающей точке ягодиц и бедер.

сантиметр должен проходить по самой выступающей точке ягодиц и бедер. Ноги под ягодицей: измерьте широчайшую часть бедра под ягодицей.

измерьте широчайшую часть бедра под ягодицей. Икры: найдите самое широкое место икроножной мышцы.

Важно: проводите замеры в одних и тех же местах. Используйте ориентиры, например, родинки, чтобы избежать погрешностей.

Фотографии: секрет визуального прогресса

Фотографии — незаменимый инструмент, чтобы увидеть изменения, которые не показывают цифры. Например, округлившаяся попа может сохранить общий объем бедер, но внешний вид станет значительно лучше.

Итог

Регулярные замеры и фото помогут вам скорректировать программу тренировок или питания, если прогресс замедлился. Не бойтесь фиксации результатов — это ваш лучший помощник в достижении цели.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

