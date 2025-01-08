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Как следить за изменениями фигуры: простые советы для замеров

2:34
Спорт

Хотите знать, работает ли ваша программа тренировок или диета? Ведите записи и фиксируйте изменения тела. Замеры и фотографии — ваш инструмент для объективного анализа.

Талия
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Талия

Зачем нужны замеры и фотографии

Для полной картины прогресса важно учитывать:

  • Вес: он покажет общий результат, но может вводить в заблуждение из-за изменений в мышечной массе и жировой ткани.
  • Объемы: помогают понять, как распределяются изменения в разных зонах тела.
  • Фотографии: они наглядно отражают, как выглядит ваше тело, чего не покажут весы и сантиметр.
  • Пример: вес может не меняться из-за роста мышечной массы, но объемы уменьшаются, а форма тела улучшается.

Когда и как часто делать замеры

  • Вес: раз в неделю или две. Взвешивайтесь утром натощак после посещения туалета. Ежедневные взвешивания подходят только тем, кто готов к возможным колебаниям.
  • Объемы и фото: раз в месяц. Частые измерения могут вызывать стресс из-за незначительных изменений.
  • Совет: делайте фото в одном белье и в одно и то же время суток.

Как проводить замеры тела

  • Грудь: измерьте по выступающим точкам на выдохе.
  • Руки: найдите самое широкое место бицепса. Измерьте обе руки.
  • Талия: измерьте в самой узкой точке или между грудью и пупком. Замеры проводите на выдохе.
  • Низ живота: выберите самое широкое место ниже пупка, включая бока.
  • Бедра: сантиметр должен проходить по самой выступающей точке ягодиц и бедер.
  • Ноги под ягодицей: измерьте широчайшую часть бедра под ягодицей.
  • Икры: найдите самое широкое место икроножной мышцы.

Важно: проводите замеры в одних и тех же местах. Используйте ориентиры, например, родинки, чтобы избежать погрешностей.

Фотографии: секрет визуального прогресса

Фотографии — незаменимый инструмент, чтобы увидеть изменения, которые не показывают цифры. Например, округлившаяся попа может сохранить общий объем бедер, но внешний вид станет значительно лучше.

Итог

Регулярные замеры и фото помогут вам скорректировать программу тренировок или питания, если прогресс замедлился. Не бойтесь фиксации результатов — это ваш лучший помощник в достижении цели.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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