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Как выбрать идеальный вес отягощений для тренировок: советы для девушек

3:05
Спорт

Вы наверняка встречали в фитнес-руководствах фразу: "Возьмите гантели необходимого веса". Но что значит "необходимого"? Для новичков выбор отягощений может стать сложной задачей. Ведь слишком лёгкий вес снизит эффективность, а слишком тяжёлый — повысит риск травм. Как найти баланс.

Тренировка
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренировка

Начало пути: что нужно новичкам

Первое, на чём стоит сосредоточиться, — это техника. Без правильного выполнения упражнений любая тренировка становится бесполезной или даже вредной. Для начала выбирайте лёгкий вес, позволяющий выполнить 15 повторений за 3 подхода без потери контроля.

Определить подходящий вес можно экспериментально. Возьмите гантели "на глаз", выполните несколько повторений и оцените свои ощущения. Если слишком легко, увеличьте вес.

  • Важно: первые месяцы тренировок сосредоточьтесь на правильной форме. Суставы и связки ещё не готовы к серьёзным нагрузкам, поэтому не стремитесь к рекордам.

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Здесь главная цель — интенсивность. Делайте 15-25 повторений с минимальным отдыхом между подходами (до 30 секунд). Выбирайте такой вес, чтобы последние повторения давались с трудом, но техника оставалась правильной.

Попробуйте метод пирамиды: начните с тяжёлого веса, затем постепенно уменьшайте его, пока не выполните нужное количество повторений.

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В тренировках для роста мышц важно качество, а не количество. Выполняйте упражнения медленно, с 8-12 повторениями в подходе. Вес должен быть таким, чтобы выполнить большее количество повторений физически не получалось.

Начинайте с лёгкого разминочного подхода, затем переходите к рабочему весу, близкому к вашему максимуму.

Почему нельзя указать универсальный вес

Каждый человек уникален. Подходящий вес зависит от множества факторов: уровня физической подготовки, состояния суставов, техники выполнения упражнений, настроения.

В индивидуальных программах тренировок вес может быть указан только при постоянной работе с тренером.

Советы для начинающих

Если вы только осваиваете упражнения, ориентируйтесь на такие значения:

  • Приседания с гантелью: 8-10 кг.
  • Выпады с гантелями: 3-4 кг.
  • Жим гантелей на плечи: 3-4 кг.
  • Разведение гантелей: 2-3 кг.

Эти цифры примерны и зависят от ваших возможностей. Прислушивайтесь к своему телу: если тяжело — уменьшайте вес, если легко — добавляйте.

Итог

Выбор правильного веса — это путь проб и ошибок. Не торопитесь, соблюдайте технику и постепенно увеличивайте нагрузку. Это поможет вам достичь целей и избежать травм.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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