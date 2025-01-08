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Белый, бурый и бежевый жир: всё что нужно знать о разных типах жира в организме

2:35
Спорт

Жировая ткань в организме человека имеет не только разное происхождение, но и различные функции. Разберем три основных типа жира: белый, бурый и бежевый, их особенности и роль в организме.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

Белый жир

  • Структура: клетки белого жира содержат одну большую жировую каплю.
  • Расположение: бёдра, ягодицы, талия (жир, определяемый половой принадлежностью), а также подкожный жир.
  • Функция: резерв энергии на случай экстремальных ситуаций.
  • Особенности: это тот самый "запасной" жир, от которого мы стремимся избавиться. Для его уменьшения необходимы правильное питание и физические нагрузки.

Бурый жир

  • Структура: клетки бурого жира содержат множество жировых капель и митохондрий, что позволяет активно потреблять кислород.
  • Расположение: область шеи, лопаток и ключиц.
  • Функция: термогенез (поддержание температуры тела).
  • Особенности: наиболее развит у новорожденных, где составляет до 5% массы тела. У взрослых встречается в минимальных количествах. Активируется при низкой температуре, помогая организму согреться.

Бежевый жир

  • Структура: схожа с бурым жиром, но имеет свои особенности.
  • Расположение: среди клеток белого жира.
  • Функция: также участвует в термогенезе.
  • Особенности: активируется при определенных условиях, таких как пониженная температура. Ранее считалось, что образуется из белого жира, но на самом деле имеет собственные "спящие" клетки-предшественники.

Как активировать жиросжигание

Создание условий с пониженной температурой

Оптимальная температура для активации бежевого жира — около +19°C.
Регулярное проветривание помещений и тренировки на улице помогут увеличить энергозатраты.

Физическая активность

Недавно был открыт гормон иризин, который вырабатывается в ответ на физическую нагрузку. Он активирует метаболизм жиров и запускает термогенез в клетках бежевого жира. Тренировки — наиболее эффективный способ ускорить процессы жиросжигания.

Заключение

Разные типы жира выполняют уникальные функции в организме. Бурый и бежевый жир могут стать вашими союзниками в борьбе с лишними килограммами, если вы создадите правильные условия для их активации. Физические нагрузки, умеренные температуры и активный образ жизни — залог успеха.

Уточнения

Жирова́я ткань - разновидность соединительной ткани животных, образующаяся из мезенхимы и состоящая из специализированных клеток, накапливающих жиры — адипоцитов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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