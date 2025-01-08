Белый, бурый и бежевый жир: всё что нужно знать о разных типах жира в организме

2:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Жировая ткань в организме человека имеет не только разное происхождение, но и различные функции. Разберем три основных типа жира: белый, бурый и бежевый, их особенности и роль в организме.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на диете

Белый жир

Структура: клетки белого жира содержат одну большую жировую каплю.

клетки белого жира содержат одну большую жировую каплю. Расположение: бёдра, ягодицы, талия (жир, определяемый половой принадлежностью), а также подкожный жир.

бёдра, ягодицы, талия (жир, определяемый половой принадлежностью), а также подкожный жир. Функция: резерв энергии на случай экстремальных ситуаций.

резерв энергии на случай экстремальных ситуаций. Особенности: это тот самый "запасной" жир, от которого мы стремимся избавиться. Для его уменьшения необходимы правильное питание и физические нагрузки.

Бурый жир

Структура: клетки бурого жира содержат множество жировых капель и митохондрий, что позволяет активно потреблять кислород.

клетки бурого жира содержат множество жировых капель и митохондрий, что позволяет активно потреблять кислород. Расположение: область шеи, лопаток и ключиц.

область шеи, лопаток и ключиц. Функция: термогенез (поддержание температуры тела).

термогенез (поддержание температуры тела). Особенности: наиболее развит у новорожденных, где составляет до 5% массы тела. У взрослых встречается в минимальных количествах. Активируется при низкой температуре, помогая организму согреться.

Бежевый жир

Структура: схожа с бурым жиром, но имеет свои особенности.

схожа с бурым жиром, но имеет свои особенности. Расположение: среди клеток белого жира.

среди клеток белого жира. Функция: также участвует в термогенезе.

также участвует в термогенезе. Особенности: активируется при определенных условиях, таких как пониженная температура. Ранее считалось, что образуется из белого жира, но на самом деле имеет собственные "спящие" клетки-предшественники.

Как активировать жиросжигание

Создание условий с пониженной температурой

Оптимальная температура для активации бежевого жира — около +19°C.

Регулярное проветривание помещений и тренировки на улице помогут увеличить энергозатраты.

Физическая активность

Недавно был открыт гормон иризин, который вырабатывается в ответ на физическую нагрузку. Он активирует метаболизм жиров и запускает термогенез в клетках бежевого жира. Тренировки — наиболее эффективный способ ускорить процессы жиросжигания.

Заключение

Разные типы жира выполняют уникальные функции в организме. Бурый и бежевый жир могут стать вашими союзниками в борьбе с лишними килограммами, если вы создадите правильные условия для их активации. Физические нагрузки, умеренные температуры и активный образ жизни — залог успеха.

Уточнения

Жирова́я ткань - разновидность соединительной ткани животных, образующаяся из мезенхимы и состоящая из специализированных клеток, накапливающих жиры — адипоцитов.

