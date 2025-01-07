Как определить свой тип телосложения: простые методы и их значение

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Ваш тип телосложения (или соматотип) играет важную роль в выборе правильного питания и режима тренировок. Понимание этих особенностей помогает выстроить наиболее эффективную стратегию для достижения ваших целей. Давайте рассмотрим несколько способов, которые помогут определить, к какому соматотипу вы относитесь.

Фото: Freepik is licensed under Free license Спорт

Способы определения типа телосложения

Замер обхвата запястья

Измерьте запястье в самом узком месте с помощью сантиметровой ленты и определите свой тип телосложения:

Эктоморф: обхват запястья меньше 18 см (для мужчин) или меньше 15 см (для женщин).

обхват запястья меньше 18 см (для мужчин) или меньше 15 см (для женщин). Мезоморф: обхват запястья от 18 до 20 см (для мужчин) или от 15 до 17 см (для женщин).

обхват запястья от 18 до 20 см (для мужчин) или от 15 до 17 см (для женщин). Эндоморф: обхват запястья больше 20 см (для мужчин) или больше 17 см (для женщин).

Этот метод прост и доступен, но он не является абсолютно точным, поэтому рекомендуется сочетать его с другими способами.

Определение эпигастрального угла

Эпигастральный угол — это угол между нижними рёбрами. Чтобы его измерить:

Встаньте перед зеркалом, сделайте глубокий вдох и задержите дыхание.

Возьмите два карандаша и расположите их вдоль рёбер, соединяя концы у основания грудины.

Результаты:

Эктоморф: угол меньше 90°.

угол меньше 90°. Мезоморф: угол составляет примерно 90°.

угол составляет примерно 90°. Эндоморф: угол больше 90°.

Этот метод визуально демонстрирует особенности вашего телосложения и подходит для быстрого анализа.

Антропометрические показатели

Наиболее точный метод, включающий измерения роста, веса, пропорций тела и других параметров. Для проведения таких исследований потребуется специализированное оборудование, доступное в медицинских центрах или фитнес-клубах.

Визуальная оценка

Посмотрите на свою фигуру и вспомните, каким вы были в детстве:

Эктоморф: худощавое телосложение, длинные конечности, сложности с набором массы.

худощавое телосложение, длинные конечности, сложности с набором массы. Мезоморф: сбалансированное телосложение, умеренная мышечная масса, лёгкость в наборе и сбросе веса.

сбалансированное телосложение, умеренная мышечная масса, лёгкость в наборе и сбросе веса. Эндоморф: округлые формы, склонность к накоплению жировой ткани.

Учтите, что образ жизни и питание также влияют на вашу фигуру. Например, если в детстве вы часто переедали, это могло привести к избыточному весу независимо от соматотипа.

Почему важно знать свой тип телосложения

Понимание своего соматотипа помогает:

Разработать оптимальный план питания.

Выбрать подходящий комплекс упражнений.

Учесть особенности тела при построении фитнес-стратегии.

Для каждого типа телосложения существуют свои рекомендации, которые позволяют эффективнее достигать желаемых результатов.

Уточнения

Запя́стье — отдел верхней конечности между костями предплечья (лучевой и локтевой) и пястными костями (пястью), образованный восемью костями.

