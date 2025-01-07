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Округлые ягодицы без тяжёлых весов: тренировки с эспандерами

3:21
Спорт

Эспандеры, также известные как фитнес-ленты или амортизаторы, — это универсальный инструмент для занятий спортом. Они идеально подходят для проработки мышц всего тела и могут использоваться где угодно: дома, в зале, на улице или даже в отпуске. Эти компактные и доступные аксессуары стали настоящим трендом благодаря своей эффективности.

Спорт
Фото: freepik
Спорт

Почему амортизаторы так популярны

Щадящая нагрузка

  • Тренировки с эспандерами не перегружают позвоночник и суставы, что делает их безопасным вариантом даже для тех, кому противопоказаны тяжёлые упражнения. Они используются как в фитнесе, так и для реабилитации, фиксируя суставы в правильном положении.

Удобство и мобильность

  • Амортизаторы занимают минимум места и легко помещаются в сумке. Вы можете тренироваться в любой обстановке, будь то дома или на пляже.

Настраиваемая нагрузка

  • Эспандеры бывают разной силы сопротивления, которая обычно обозначена цветами. Выбирайте уровень нагрузки в зависимости от своей подготовки, чтобы постепенно прогрессировать.

Укрепление гибкости

  • Фитнес-ленты отлично подходят для динамической растяжки и подготовки суставов перед тренировкой. Например, чтобы размять бедра перед приседаниями, можно использовать ленту для круговых движений ногой.

Тренировка с акцентом на ягодицы

Эта программа займёт всего 12 минут и проработает ваши ягодицы и бёдра. Выполняйте каждое упражнение по 45 секунд с 15-секундными перерывами.

Румынская становая тяга

  • Используйте длинную ленту, закрепив её на стопах.
  • Слегка согните колени, отведите бедра назад и поднимайтесь за счёт задней части бедер и ягодиц.

Становая тяга

  • Поставьте ноги чуть уже, чем в предыдущем упражнении, и держите эспандер вдоль тела.
  • Поднимайте вес плавно, концентрируясь на ягодицах.

Приседания с лентой

  • Наденьте короткую ленту выше колен.
  • Приседайте глубоко, удерживая спину прямой.

Гидрант

  • Разместите ленту с высоким сопротивлением выше колен.
  • Встаньте на четвереньки и поднимайте согнутую ногу в сторону, чувствуя, как работают ягодичные мышцы.

Планка с подъемом ноги

  • Лента располагается на лодыжках.
  • Из положения планки поочерёдно поднимайте ноги, удерживая корпус устойчивым.

Поднятие бедер

  • Лягте на спину, лента — выше колен.
  • Поднимайте таз, напрягая ягодицы, и слегка разводите колени в верхней точке.

Отведение бедра сидя

  • Сидя на полу, разместите ленту выше колен.
  • Держите стопы неподвижными, разводя колени в стороны.

Преимущества тренировок с амортизаторами

  • Улучшение силы и гибкости.
  • Минимальная нагрузка на суставы.
  • Экономичность и компактность.
  • Возможность заниматься где угодно.

Тренировки с фитнес-лентами — это универсальный способ поддерживать физическую форму и достигать своих целей, будь то укрепление ягодиц или развитие гибкости. Всё, что нужно, — это немного времени и подходящий амортизатор.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка - специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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