Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет похолодания в XIX веке: вулкан и его глобальные последствия
Потеря в €100 млрд — отказ от российского газа обернётся для Европы серьёзными убытками
4 главных ошибки в макияже для глаз и как их избежать
Секреты долговечности кофеварки: что стоит знать о чистке
Виктория Боня заявила, что Майами — красивый, но не уровень Бузовой
Метапневмовирус: что нужно знать об инфекции и как защититься от неё
Стоит ли переплачивать за аэрогриль? Раскрываем секреты!
Плоский живот без стрессов: как включить в день полезные привычки
Лайфхаки при посещении Парка Cказов под Екатеринбургом

Нужна ли разминка перед тренировкой: можно ли пропустить этот этап

2:38
Спорт

Разминка — это не просто формальность перед началом занятий, а важный элемент тренировки. Многие задаются вопросом, стоит ли тратить на неё время, особенно если его и так мало. Разбираемся, почему разминка так важна и как её правильно делать.

тренировки в спортзале
Фото: freepik
тренировки в спортзале

Почему разминка обязательна

Некоторые считают разминку бесполезной, ведь она не сжигает жир и не увеличивает мышечную массу. Однако её главная цель совсем другая:

  • Подготовкасуставов и мышц: улучшается гибкость связок и подвижность суставов.
  • Обогащение кислородом: кровообращение ускоряется, организм насыщается кислородом.
  • Сердечно-сосудистая подготовка: расширяются капилляры, пульс учащается.
  • Гормональная активация: вырабатываются адреналин и тестостерон.
  • Улучшение концентрации: подготовка нервной системы повышает эффективность тренировки.
  • Снижение риска травм: разогретые мышцы и суставы работают безопаснее.

Как правильно разминаться

Продолжительность и интенсивность

  • Разминка должна занимать 15-20 минут. Начните с лёгких движений и постепенно увеличивайте интенсивность. Если вы чувствуете себя бодро, можно сократить время, но обязательно разогрейте все основные группы мышц.

В зале

  • Для верхней части тела подойдут махи руками, вращения плечами без утяжеления.
  • Перед тренировкой ног, ягодиц или икр — разминка на велотренажёре или быстрая ходьба на беговой дорожке. Важно избегать высоких темпов, чтобы разминка не превратилась в кардиотренировку.

Индивидуальный подход

Выбирайте упражнения в зависимости от плана тренировки. Например:

  • Для силовых занятий: суставная гимнастика.
  • Для кардиотренировки: динамическая растяжка.

Можно ли пропустить разминку

Если у вас мало времени, не стоит полностью отказываться от разминки. Даже несколько минут динамических упражнений лучше, чем ничего. Например, сделайте махи, лёгкие приседания или наклоны, чтобы задействовать ключевые мышцы. Помните золотое правило: лучше размяться и не потренироваться, чем тренироваться без разминки.

Что насчёт заминки

Согласно мнению экспертов, заминка в конце силовой тренировки не обязательна. Мышцы сами восстановятся после занятий. Однако лёгкая растяжка или расслабляющие движения могут быть полезны для снятия напряжения.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как предотвратить замерзание труб и крана в частном доме: лёгкие способы избежать поломки
Недвижимость
Как предотвратить замерзание труб и крана в частном доме: лёгкие способы избежать поломки Аудио 
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Наука и техника
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке Аудио 
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Здоровье
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы Аудио 
Популярное
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы

Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.

Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Cryptopoltan: отказ России от доллара станет проблемой для США
Cryptopoltan: отказ России от доллара станет проблемой для США
Последние материалы
Лайфхаки при посещении Парка Cказов под Екатеринбургом
Самые дружелюбные породы собак: кому отдать предпочтение
Калифорний — почему этот искусственный металл так высоко ценится на рынке
Нужна ли разминка перед тренировкой: можно ли пропустить этот этап
Посев моркови под зиму: как подготовить грядку
Зачем нужно регулярно рыхлить почву
Секрет наваристой солянки от шеф-повара — идеальное блюдо для январских выходных
Основные ошибки при выращивании свёклы
Ледяные дрейфы и их тайны: Арктика снова ставит вопросы перед учёными
Почему на огурцах проявляются нежелательные явления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.