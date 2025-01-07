Нужна ли разминка перед тренировкой: можно ли пропустить этот этап

Разминка — это не просто формальность перед началом занятий, а важный элемент тренировки. Многие задаются вопросом, стоит ли тратить на неё время, особенно если его и так мало. Разбираемся, почему разминка так важна и как её правильно делать.
Некоторые считают разминку бесполезной, ведь она не сжигает жир и не увеличивает мышечную массу. Однако её главная цель совсем другая:
Выбирайте упражнения в зависимости от плана тренировки. Например:
Если у вас мало времени, не стоит полностью отказываться от разминки. Даже несколько минут динамических упражнений лучше, чем ничего. Например, сделайте махи, лёгкие приседания или наклоны, чтобы задействовать ключевые мышцы. Помните золотое правило: лучше размяться и не потренироваться, чем тренироваться без разминки.
Согласно мнению экспертов, заминка в конце силовой тренировки не обязательна. Мышцы сами восстановятся после занятий. Однако лёгкая растяжка или расслабляющие движения могут быть полезны для снятия напряжения.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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