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Как поддерживать форму, если времени совсем нет: упражнения, которые сжигают калории за минуты

2:44
Спорт

Современный ритм жизни часто оставляет нас без возможности проводить часами в тренажёрном зале. Но даже 10 минут в день могут стать решающим фактором на пути к поддержанию формы. Короткие, но интенсивные тренировки помогут вам оставаться активными и даже достичь прогресса в похудении или укреплении мышц.

Фитнес
Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фитнес

Преимущества коротких тренировок

  • Экономия времени: 10 минут легко встроить даже в самый загруженный график.
  • Улучшение концентрации: исследования доказали, что короткая физическая активность активирует мозг и помогает лучше принимать решения.
  • Кардиометаболическое здоровье: интервальные тренировки высокой интенсивности в течение 10 минут способны улучшить чувствительность к инсулину и поддерживать здоровье сердца.

Как они помогают в достижении целей

  • Похудение: короткие тренировки поддерживают дефицит калорий и помогают не сбиться с пути, даже когда времени мало.
  • Пресс и мышцы: для видимого рельефа такие тренировки подойдут как дополнение к основным.
  • Наращивание мышц: для серьёзных результатов потребуется больше времени, но короткие занятия эффективны для изолирующей нагрузки в ограниченные дни.

Примеры 10-минутных тренировок

Силовая тренировка

Эксперт Варун Роттан рекомендует 2 подхода по 8-12 повторений для каждого упражнения:

  • Отжимания: работают мышцы груди, плеч и пресса.
  • Тяга в наклоне: прорабатывает спину и трапецию.
  • Приседания с медицинским мячом: укрепляют ноги и корпус.
  • Становая тяга: фокус на ягодицах и бёдрах.
  • Удары дэдболом. Для взрывной силы и кардио-нагрузки.

Жиросжигающая тренировка

Популярный тренер Дон Брукс предлагает 5 простых упражнений:

  • Отжимания:.Развивают силу и тренируют мышцы всего тела.
  • Боковые приседания: укрепляют квадрицепсы и бедра.
  • "Складной нож". Направлен на пресс.
  • "Ножницы". Укрепляют корпус и помогают сжигать жир.
  • Выпады в прыжке: повышают выносливость и динамическую координацию.

Советы по выполнению

  • Выбирайте упражнения, которые вам нравятся.
  • Начните с низкой интенсивности, увеличивая нагрузку со временем.
  • Старайтесь выполнять тренировки ежедневно для формирования полезной привычки.

Короткие тренировки не заменят полноценные занятия, но станут отличной поддержкой в плотном графике. Даже 10 минут активного движения способны сделать ваш день лучше!

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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