Как поддерживать форму, если времени совсем нет: упражнения, которые сжигают калории за минуты

Современный ритм жизни часто оставляет нас без возможности проводить часами в тренажёрном зале. Но даже 10 минут в день могут стать решающим фактором на пути к поддержанию формы. Короткие, но интенсивные тренировки помогут вам оставаться активными и даже достичь прогресса в похудении или укреплении мышц.
Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фитнес
Преимущества коротких тренировок
Экономия времени: 10 минут легко встроить даже в самый загруженный график.
Улучшение концентрации: исследования доказали, что короткая физическая активность активирует мозг и помогает лучше принимать решения.
Кардиометаболическое здоровье: интервальные тренировки высокой интенсивности в течение 10 минут способны улучшить чувствительность к инсулину и поддерживать здоровье сердца.
Как они помогают в достижении целей
Похудение: короткие тренировки поддерживают дефицит калорий и помогают не сбиться с пути, даже когда времени мало.
Пресс и мышцы: для видимого рельефа такие тренировки подойдут как дополнение к основным.
Наращивание мышц: для серьёзных результатов потребуется больше времени, но короткие занятия эффективны для изолирующей нагрузки в ограниченные дни.
Примеры 10-минутных тренировок
Силовая тренировка
Эксперт Варун Роттан рекомендует 2 подхода по 8-12 повторений для каждого упражнения:
Отжимания: работают мышцы груди, плеч и пресса.
Тяга в наклоне: прорабатывает спину и трапецию.
Приседания с медицинским мячом: укрепляют ноги и корпус.
Становая тяга: фокус на ягодицах и бёдрах.
Удары дэдболом. Для взрывной силы и кардио-нагрузки.
Жиросжигающая тренировка
Популярный тренер Дон Брукс предлагает 5 простых упражнений:
Отжимания:.Развивают силу и тренируют мышцы всего тела.
Боковые приседания: укрепляют квадрицепсы и бедра.
"Складной нож". Направлен на пресс.
"Ножницы". Укрепляют корпус и помогают сжигать жир.
Выпадыв прыжке: повышают выносливость и динамическую координацию.
Советы по выполнению
Выбирайте упражнения, которые вам нравятся.
Начните с низкой интенсивности, увеличивая нагрузку со временем.
Старайтесь выполнять тренировки ежедневно для формирования полезной привычки.
Короткие тренировки не заменят полноценные занятия, но станут отличной поддержкой в плотном графике. Даже 10 минут активного движения способны сделать ваш день лучше!
Уточнения
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.