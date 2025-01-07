Как поддерживать форму, если времени совсем нет: упражнения, которые сжигают калории за минуты

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Современный ритм жизни часто оставляет нас без возможности проводить часами в тренажёрном зале. Но даже 10 минут в день могут стать решающим фактором на пути к поддержанию формы. Короткие, но интенсивные тренировки помогут вам оставаться активными и даже достичь прогресса в похудении или укреплении мышц.

Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фитнес

Преимущества коротких тренировок

Экономия времени: 10 минут легко встроить даже в самый загруженный график.

10 минут легко встроить даже в самый загруженный график. Улучшение концентрации: исследования доказали, что короткая физическая активность активирует мозг и помогает лучше принимать решения.

исследования доказали, что короткая физическая активность активирует мозг и помогает лучше принимать решения. Кардиометаболическое здоровье: интервальные тренировки высокой интенсивности в течение 10 минут способны улучшить чувствительность к инсулину и поддерживать здоровье сердца.

Как они помогают в достижении целей

Похудение: короткие тренировки поддерживают дефицит калорий и помогают не сбиться с пути, даже когда времени мало.

короткие тренировки поддерживают дефицит калорий и помогают не сбиться с пути, даже когда времени мало. Пресс и мышцы : для видимого рельефа такие тренировки подойдут как дополнение к основным.

: для видимого рельефа такие тренировки подойдут как дополнение к основным. Наращивание мышц: для серьёзных результатов потребуется больше времени, но короткие занятия эффективны для изолирующей нагрузки в ограниченные дни.

Примеры 10-минутных тренировок

Силовая тренировка

Эксперт Варун Роттан рекомендует 2 подхода по 8-12 повторений для каждого упражнения:

Отжимания: работают мышцы груди, плеч и пресса.

работают мышцы груди, плеч и пресса. Тяга в наклоне : прорабатывает спину и трапецию.

: прорабатывает спину и трапецию. Приседания с медицинским мячом : укрепляют ноги и корпус.

: укрепляют ноги и корпус. Становая тяга: фокус на ягодицах и бёдрах.

фокус на ягодицах и бёдрах. Удары дэдболом. Для взрывной силы и кардио-нагрузки.

Жиросжигающая тренировка

Популярный тренер Дон Брукс предлагает 5 простых упражнений:

Отжимания:. Развивают силу и тренируют мышцы всего тела.

Развивают силу и тренируют мышцы всего тела. Боковые приседания: укрепляют квадрицепсы и бедра.

укрепляют квадрицепсы и бедра. "Складной нож". Направлен на пресс.

Направлен на пресс. "Ножницы". Укрепляют корпус и помогают сжигать жир.

Укрепляют корпус и помогают сжигать жир. Выпады в прыжке: повышают выносливость и динамическую координацию.

Советы по выполнению

Выбирайте упражнения, которые вам нравятся.

Начните с низкой интенсивности, увеличивая нагрузку со временем.

Старайтесь выполнять тренировки ежедневно для формирования полезной привычки.

Короткие тренировки не заменят полноценные занятия, но станут отличной поддержкой в плотном графике. Даже 10 минут активного движения способны сделать ваш день лучше!

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

