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Злоупотребление стероидами: риски о которых важно знать

2:43
Спорт

Стероиды часто привлекают спортсменов обещаниями быстрого прироста мышечной массы, силы и выносливости. Однако их использование сопряжено с серьёзными рисками для здоровья, которые могут стать ценой за недолговечные результаты.

спорт
Фото: freepik by drazenzigic
спорт

Что такое стероиды и зачем их используют

Анаболо-андрогенные стероиды (АС) — синтетические препараты, которые стимулируют выработку тестостерона. Этот гормон влияет на:

  • Анаболические процессы: ускоряет синтез белка, способствуя росту мышечной массы.
  • Андрогенные процессы: формирует вторичные половые признаки.

АС часто применяются для ускорения восстановления после тренировок, предотвращения разрушения мышечной ткани и увеличения объёмов тренировочной нагрузки. Но в профессиональном спорте их использование приравнивается к допингу и строго запрещено.

Какие последствия может вызвать приём стероидов

Часто атлеты используют дозы, значительно превышающие медицинские нормы, что приводит к множеству побочных эффектов. Они могут быть краткосрочными и долгосрочными.

Общие последствия для обоих полов

  • Гипертония, проблемы с холестерином.
  • Сердечная недостаточность, отёки.
  • Акне, выпадение волос.
  • Снижение либидо, перепады настроения.
  • Агрессия, известная как «стероидная ярость».

Для мужчин

  • Уменьшение размеров яичек, снижение качества спермы.
  • Увеличение простаты, гинекомастия.

Для женщин

  • Грубый голос, гирсутизм, облысение по мужскому типу.
  • Нарушения менструального цикла, бесплодие.
  • Увеличение клитора, уменьшение молочных желез.

Многие побочные эффекты у женщин необратимы, что делает злоупотребление АС ещё более опасным.

Риски зависимости и синдром отмены

Хотя стероиды не вызывают эйфории, как наркотики, зависимость от них реальна. Некоторые продолжают их использовать, несмотря на явные побочные эффекты. Прекращение приёма может сопровождаться депрессией и даже суицидальными мыслями. Для выхода из состояния синдрома отмены часто требуется постепенное снижение дозы под наблюдением врача.

Альтернатива стероидам

Достичь спортивных результатов и сохранить здоровье возможно без применения АС. Эффективная тренировка включает чередование силовых и кардиоупражнений, а также грамотно подобранное спортивное питание в дополнение к сбалансированному рациону.

Уточнения

Стеро́иды — вещества животного или, реже, растительного происхождения, обладающие высокой биологической активностью и содержащие в своём составе стерановый каркас.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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