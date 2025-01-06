Злоупотребление стероидами: риски о которых важно знать

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Стероиды часто привлекают спортсменов обещаниями быстрого прироста мышечной массы, силы и выносливости. Однако их использование сопряжено с серьёзными рисками для здоровья, которые могут стать ценой за недолговечные результаты.

Фото: freepik by drazenzigic спорт

Что такое стероиды и зачем их используют

Анаболо-андрогенные стероиды (АС) — синтетические препараты, которые стимулируют выработку тестостерона. Этот гормон влияет на:

Анаболические процессы: ускоряет синтез белка, способствуя росту мышечной массы.

ускоряет синтез белка, способствуя росту мышечной массы. Андрогенные процессы: формирует вторичные половые признаки.

АС часто применяются для ускорения восстановления после тренировок, предотвращения разрушения мышечной ткани и увеличения объёмов тренировочной нагрузки. Но в профессиональном спорте их использование приравнивается к допингу и строго запрещено.

Какие последствия может вызвать приём стероидов

Часто атлеты используют дозы, значительно превышающие медицинские нормы, что приводит к множеству побочных эффектов. Они могут быть краткосрочными и долгосрочными.

Общие последствия для обоих полов

Гипертония, проблемы с холестерином.

Сердечная недостаточность, отёки.

Акне, выпадение волос.

Снижение либидо, перепады настроения.

Агрессия, известная как «стероидная ярость».

Для мужчин

Уменьшение размеров яичек, снижение качества спермы.

Увеличение простаты, гинекомастия.

Для женщин

Грубый голос, гирсутизм, облысение по мужскому типу.

Нарушения менструального цикла, бесплодие.

Увеличение клитора, уменьшение молочных желез.

Многие побочные эффекты у женщин необратимы, что делает злоупотребление АС ещё более опасным.

Риски зависимости и синдром отмены

Хотя стероиды не вызывают эйфории, как наркотики, зависимость от них реальна. Некоторые продолжают их использовать, несмотря на явные побочные эффекты. Прекращение приёма может сопровождаться депрессией и даже суицидальными мыслями. Для выхода из состояния синдрома отмены часто требуется постепенное снижение дозы под наблюдением врача.

Альтернатива стероидам

Достичь спортивных результатов и сохранить здоровье возможно без применения АС. Эффективная тренировка включает чередование силовых и кардиоупражнений, а также грамотно подобранное спортивное питание в дополнение к сбалансированному рациону.

Уточнения

Стеро́иды — вещества животного или, реже, растительного происхождения, обладающие высокой биологической активностью и содержащие в своём составе стерановый каркас.

