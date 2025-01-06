Как правильно тренироваться при сколиозе: тренажеры, плавание, йога

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Сколиоз — это не повод отказываться от спорта. Напротив, правильно подобранная физическая активность помогает укрепить мышцы, поддерживающие позвоночник, и улучшить общее состояние здоровья. Главное — исключить упражнения с высокой нагрузкой на позвоночник. Давайте разберем, какие виды активности наиболее полезны, а какие лучше избегать.

Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Йога

Чего нельзя делать при сколиозе

При искривлении позвоночника важно исключить упражнения, оказывающие сдавливающее воздействие на позвонки. Вот что нужно избегать:

Приседы с утяжелением, становую тягу, жимы штанги и гантелей.

Прыжки, резкие скручивания и увороты.

Игровые и контактные виды спорта: волейбол, регби, бокс.

Игнорирование этих рекомендаций может привести к грыжам, повреждению межпозвоночных дисков и асимметричному развитию мышц.

Эффективные тренировки для спины

Чтобы поддерживать позвоночник, нужно укреплять мышцы кора, ягодиц, бедер и нижней части спины. Полезны упражнения с небольшим отягощением и большим числом повторений.

Рекомендуемые упражнения

Тяга верхнего блока : помогает проработать трапеции и ромбовидные мышцы.

: помогает проработать трапеции и ромбовидные мышцы. Лодочка и планка : укрепляют мышцы кора.

: укрепляют мышцы кора. Тяга гантели одной рукой : прорабатывает спину, избегая перекоса нагрузки.

: прорабатывает спину, избегая перекоса нагрузки. Подтягивания: выполняйте плавно, избегая рывков.

Помните, что рабочий вес не должен превышать 50% вашего веса тела, а каждую тренировку начинайте с разминки. Завершайте занятия растяжкой или упражнениями на гиперэкстензию.

Чем полезно плавание

Плавание считается одним из лучших видов активности при сколиозе. Оно снимает нагрузку с позвоночника, улучшает осанку и укрепляет мышцы. Плавать лучше 3 раза в неделю по 40-60 минут, уделяя внимание плаванию на спине и растяжке в воде. Используйте круги или доски, чтобы минимизировать осевые нагрузки.

Оптимальная техника плавания: гребок и плавное скольжение по воде для максимального растяжения позвоночника.

Йога при сколиозе

Йога — это отличный способ развивать гибкость и силу, но важно соблюдать осторожность.

Рекомендации

Избегайте стойки на голове и асан с осевой нагрузкой.

Практикуйте симметричные позы, такие как тадасана (поза горы) или шавасана (поза мертвеца).

Легкие скручивания допустимы только в расслабленном положении.

Подходящими асанами считаются бхуджангасана (поза кобры), шалабхасана (поза саранчи) и макарасана (поза крокодила).

Итог

Сколиоз — это не препятствие для занятий спортом, если правильно подойти к выбору упражнений. Укрепляйте мышцы, занимайтесь плаванием и йогой, избегая вредных нагрузок. Регулярные тренировки помогут не только улучшить осанку, но и снизить болевые ощущения.

Уточнения

Сколио́з (лат. scoliōsis ← греч. σκολιός "кривой") — трёхплоскостная деформация позвоночника у человека.

