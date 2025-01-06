Как правильно тренироваться при сколиозе: тренажеры, плавание, йога

Сколиоз — это не повод отказываться от спорта. Напротив, правильно подобранная физическая активность помогает укрепить мышцы, поддерживающие позвоночник, и улучшить общее состояние здоровья. Главное — исключить упражнения с высокой нагрузкой на позвоночник. Давайте разберем, какие виды активности наиболее полезны, а какие лучше избегать.
При искривлении позвоночника важно исключить упражнения, оказывающие сдавливающее воздействие на позвонки. Вот что нужно избегать:
Игнорирование этих рекомендаций может привести к грыжам, повреждению межпозвоночных дисков и асимметричному развитию мышц.
Чтобы поддерживать позвоночник, нужно укреплять мышцы кора, ягодиц, бедер и нижней части спины. Полезны упражнения с небольшим отягощением и большим числом повторений.
Помните, что рабочий вес не должен превышать 50% вашего веса тела, а каждую тренировку начинайте с разминки. Завершайте занятия растяжкой или упражнениями на гиперэкстензию.
Плавание считается одним из лучших видов активности при сколиозе. Оно снимает нагрузку с позвоночника, улучшает осанку и укрепляет мышцы. Плавать лучше 3 раза в неделю по 40-60 минут, уделяя внимание плаванию на спине и растяжке в воде. Используйте круги или доски, чтобы минимизировать осевые нагрузки.
Оптимальная техника плавания: гребок и плавное скольжение по воде для максимального растяжения позвоночника.
Йога — это отличный способ развивать гибкость и силу, но важно соблюдать осторожность.
Сколиоз — это не препятствие для занятий спортом, если правильно подойти к выбору упражнений. Укрепляйте мышцы, занимайтесь плаванием и йогой, избегая вредных нагрузок. Регулярные тренировки помогут не только улучшить осанку, но и снизить болевые ощущения.
Сколио́з (лат. scoliōsis ← греч. σκολιός "кривой") — трёхплоскостная деформация позвоночника у человека.
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