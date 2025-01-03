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Эксперт Бахтурина раскрыла преимущества 15-минутных тренировок

1:39
Спорт

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала в интервью с "Лентой.ру" о преимуществах 15-минутных тренировок.

спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

По её словам, основное преимущество кратких занятий заключается в экономии времени и денег. Бахтурина отметила, что для них не требуется покупать абонемент в тренажерный зал или специальное оборудование, а также не требуется тратить время на поездку в спортзал. Кроме того, экспресс-тренировки позволяют легко вписать физическую активность в расписание без излишнего стресса.

"Когда люди погружаются в омут с головой и начинают путь в спорт с длительных и частых тренировок, то очень быстро они теряют мотивацию и темп. С короткими вариантами нагрузки такого не происходит", — отметила она.

При этом Бахтурина подчеркнула, что "пятнадцатиминутки" не являются заменой полноценных тренировок.

"Оптимальный вариант: начать заниматься с коротких комплексов, чтобы влиться в процесс, и постепенно наращивать нагрузку до полноценных тренировок два-три раза в неделю по часу", — рассказала она.

Эксперт предложила использовать короткие тренировки в дни с насыщенным графиком, что может стать отличной утренней зарядкой или вечерним расслабляющим комплексом.

Для того чтобы создать индивидуальный 15-минутный набор упражнений и научиться правильно выполнять их, специалист порекомендовала обратиться к тренерам хотя бы раз. Бахтурина также отметила важность разминки, даже если занятия самые короткие.

Уточнения

Интерва́льные трениро́вки — чередование интервалов высокой и низкой интенсивности физических нагрузок. Интервалы тренировок измеряются периодами времени или расстояния.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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