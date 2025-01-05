Упражнения для женщин 40+: сохраняем молодость и энергию

После 40-50 лет мы всё больше задумываемся о здоровье и молодости. Стать энергичнее, сохранить фигуру и замедлить старение организма можно без дорогостоящих процедур, сосредоточившись на правильном питании и физических нагрузках. Ниже расскажем, какие тренировки помогут укрепить мышцы, суставы и сердце, а также замедлить возрастные изменения.
Силовые упражнения — это не просто работа с гантелями. Они поддерживают мышцы в тонусе, укрепляют кости и суставы, стимулируют синтез белков, необходимых для регенерации кожи, связок и иммунитета.
Для начинающих подойдут тренировки в тренажёрном зале. Если это невозможно, начните с домашних занятий с гантелями. Важно соблюдать правильную технику упражнений для достижения результата.
С возрастом многие замечают скованность и тугоподвижность в суставах, что особенно чувствуется утром. Чтобы улучшить гибкость, добавьте 15 минут лёгкой растяжки или комплексы для мобильности. Акцентируйте внимание на грудном отделе позвоночника, тазобедренных суставах, лопатках и стопах.
Кардиотренировки укрепляют сердце, повышают выносливость и помогают бороться с дряблостью тела. Для этого подойдут бег, плавание, танцы или быстрая ходьба с пульсом 130-150 ударов в минуту. Тренировки должны длиться не менее 30 минут.
С возрастом мы реже обращаем внимание на навыки координации, хотя именно их потеря делает движения неуклюжими и увеличивает риск падений. Для их развития попробуйте функциональные петли, тренировки на фитболе или занятия йогой. Такие упражнения укрепляют осанку и добавляют грациозности движениям.
Если у вас мало времени, начните с простых домашних упражнений или добавьте активность в повседневную жизнь. Прогулки, подъём по лестнице вместо лифта и танцы дома — всё это принесёт пользу.
Актёр Сергей Безруков рассказал о преображённом сериале "Бригада" с его участием.