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Термогеники или липотропики: какой жиросжигатель выбрать

2:10
Спорт

Многие из нас слышали о жиросжигателях — препаратах, обещающих быстрое избавление от жира. Но действительно ли они работают, и безопасны ли для здоровья?

Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств
Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств

Как работают жиросжигатели

Жиросжигатели не сжигают жировую ткань напрямую. Они помогают организму расходовать больше энергии, создавая дефицит калорий, который заставляет тело использовать жировые запасы.

Основные типы жиросжигателей

Термогеники

  • Повышают температуру тела, увеличивая расход калорий.

Примеры: кофеин, йохимбин.

Особенности: кофеин — безопасен в умеренных дозах, но неэффективен без дефицита калорий. Йохимбин может вызывать побочные эффекты, такие как бессонница или учащенное сердцебиение.

Подавители аппетита (аноректики)

  • Действуют на механизмы голода, уменьшая количество потребляемой пищи.

Примеры: сибутрамин, семаглутид.

Особенности: сибутрамин эффективен, но может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой. Семаглутид безопаснее, но требует врачебного контроля.

Блокаторы калорий

  • Мешают усваиваться жирам и углеводам.

Примеры: орлистат, метформин.

Особенности: орлистат безопасен, но вызывает побочные эффекты, такие как учащение стула. Метформин эффективен для диабетиков, но слаб как средство для похудения.

Липотропики

  • Стимулируют использование жира в качестве топлива.

Примеры: L-карнитин, линолевая кислота.

Особенности: L-карнитин безопасен, но его эффективность без физической нагрузки сомнительна. Линолевая кислота может быть полезна, но требует осторожного применения.

Важно помнить

  • Жиросжигатели работают только в сочетании с дефицитом калорий и физической активностью.
  • Некоторые препараты имеют серьезные побочные эффекты и требуют консультации с врачом.
  • Долгосрочный эффект достигается только при изменении образа жизни, включая рациональное питание и тренировки.

Уточнения

L-карнити́н (лат. levocarnitinum, англ. levocarnitine, также л-карнитин, левокарнитин. Ошибочно называют витамин BT, витамин B11) — природное вещество, родственное витаминам группы В.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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