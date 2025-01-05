Путь к идеальному прессу: как тренироваться коротко но эффективно

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Зима — отличное время, чтобы сосредоточиться на своем физическом состоянии. Эта короткая, но эффективная тренировка займет всего 20 минут в день и поможет сделать ваш пресс сильным и живот — подтянутым.

Фото: freepik пресс

Упражнение 1: Альпинист

Это упражнение сочетает кардионагрузку с укреплением глубоких мышц живота.

Исходное положение: Планка, спина прямая, руки под плечами, взгляд направлен вперед.

Планка, спина прямая, руки под плечами, взгляд направлен вперед. Выполнение: Подтягивайте правое колено к груди, затем вернитесь в исходное положение и повторите с левой ногой.

Подтягивайте правое колено к груди, затем вернитесь в исходное положение и повторите с левой ногой. Рекомендация: 1 минута, 4 подхода.

Упражнение 2: Скручивания лежа

Прорабатывает прямые мышцы живота и улучшает координацию.

Исходное положение: Сядьте на пол, согните колени, стопы на полу. Руки — позади себя для поддержки.

Сядьте на пол, согните колени, стопы на полу. Руки — позади себя для поддержки. Выполнение: Отклоните корпус назад, поднимите ноги от пола, подтяните колени к груди и наклоните туловище вперед.

Отклоните корпус назад, поднимите ноги от пола, подтяните колени к груди и наклоните туловище вперед. Рекомендация: 1 минута, 4 подхода.

Упражнение 3: Твист

Идеально для косых мышц живота.

Исходное положение: Лягте на спину, согните колени, напрягите мышцы живота.

Лягте на спину, согните колени, напрягите мышцы живота. Выполнение: Поворачивайте корпус вправо, подтягивая правое колено к груди, затем повторите в левую сторону.

Поворачивайте корпус вправо, подтягивая правое колено к груди, затем повторите в левую сторону. Рекомендация: 1 минута, 4 подхода.

Упражнение 4: Вертикальные скручивания

Классическое упражнение для верхнего пресса.

Исходное положение: Лягте на спину, ноги согнуты под углом 90 градусов, стопы вместе.

Лягте на спину, ноги согнуты под углом 90 градусов, стопы вместе. Выполнение: Напрягите живот и тянитесь руками вверх, стараясь дотянуться до пальцев ног.

Напрягите живот и тянитесь руками вверх, стараясь дотянуться до пальцев ног. Рекомендация: 1 минута, 4 подхода.

Эти упражнения помогут укрепить мышцы живота и добиться желаемого результата. Все, что нужно, — 20 минут вашего времени!

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

