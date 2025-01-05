Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Доктор Мясников считает, что иммунитет помогают укреплять не только мёд и цитрусовые
Качественная колбаса: признаки, которые нужно знать
Древнейший живой организм продолжает расти и развиваться
Расследование раскрыло тайные связи швейцарского банка Credit Suisse с нацистами
Ученые выяснили, почему у оленей бывают пушистые рога
Необычные фитнес-направления: мода или будущее
Число несостоятельных компаний в Прикамье уменьшилось
Ученые раскрыли, почему у кошек перед ушами есть залысины
3 главных тренда для выгодных инвестиций в недвижимость

Путь к идеальному прессу: как тренироваться коротко но эффективно

1:59
Спорт

Зима — отличное время, чтобы сосредоточиться на своем физическом состоянии. Эта короткая, но эффективная тренировка займет всего 20 минут в день и поможет сделать ваш пресс сильным и живот — подтянутым.

пресс
Фото: freepik
пресс

Упражнение 1: Альпинист

Это упражнение сочетает кардионагрузку с укреплением глубоких мышц живота.

  • Исходное положение: Планка, спина прямая, руки под плечами, взгляд направлен вперед.
  • Выполнение: Подтягивайте правое колено к груди, затем вернитесь в исходное положение и повторите с левой ногой.
  • Рекомендация: 1 минута, 4 подхода.

Упражнение 2: Скручивания лежа

Прорабатывает прямые мышцы живота и улучшает координацию.

  • Исходное положение: Сядьте на пол, согните колени, стопы на полу. Руки — позади себя для поддержки.
  • Выполнение: Отклоните корпус назад, поднимите ноги от пола, подтяните колени к груди и наклоните туловище вперед.
  • Рекомендация: 1 минута, 4 подхода.

Упражнение 3: Твист

Идеально для косых мышц живота.

  • Исходное положение: Лягте на спину, согните колени, напрягите мышцы живота.
  • Выполнение: Поворачивайте корпус вправо, подтягивая правое колено к груди, затем повторите в левую сторону.
  • Рекомендация: 1 минута, 4 подхода.

Упражнение 4: Вертикальные скручивания

Классическое упражнение для верхнего пресса.

  • Исходное положение: Лягте на спину, ноги согнуты под углом 90 градусов, стопы вместе.
  • Выполнение: Напрягите живот и тянитесь руками вверх, стараясь дотянуться до пальцев ног.
  • Рекомендация: 1 минута, 4 подхода.

Эти упражнения помогут укрепить мышцы живота и добиться желаемого результата. Все, что нужно, — 20 минут вашего времени!

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла Аудио 
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре Аудио 
Популярное
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада

Актёр Сергей Безруков рассказал о преображённом сериале "Бригада" с его участием.

Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара
Sohu: Россия и США пришли к неожиданному консенсусу насчёт доллара
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Никакой шерсти и запаха: лучшие породы для аллергиков
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Последние материалы
План Москвы по спасению российских граждан в Приднестровье был составлен два года назад
Качественная колбаса: признаки, которые нужно знать
Древнейший живой организм продолжает расти и развиваться
Расследование раскрыло тайные связи швейцарского банка Credit Suisse с нацистами
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку
Ученые выяснили, почему у оленей бывают пушистые рога
Необычные фитнес-направления: мода или будущее
Путь к идеальному прессу: как тренироваться коротко но эффективно
Число несостоятельных компаний в Прикамье уменьшилось
Ученые раскрыли, почему у кошек перед ушами есть залысины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.