Плечи, как у атлета, всего за одну тренировку! Начните с этого

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Хотите создать мощные и рельефные плечи, которые притягивают взгляды? Одно из самых эффективных упражнений — это жим штанги над головой.

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накаченный мужчина

Простое в исполнении, но невероятно результативное, оно помогает укрепить дельтовидные мышцы, а также активно задействует трапеции и мышцы кора.

Техника выполнения

Встаньте ровно, стопы на ширине плеч. Возьмите штангу прямым хватом чуть шире плеч и поднимите её к ключицам. Напрягите пресс и стабилизируйте корпус. На выдохе выжмите штангу вверх, полностью выпрямляя руки. На вдохе плавно опустите штангу обратно к ключицам.

Советы для максимального результата

Контроль движения. Избегайте рывков и используйте умеренный вес, чтобы не травмироваться.

Стабильная осанка. Не прогибайтесь в пояснице, чтобы сохранить правильное положение спины.

Разнообразие нагрузок. Чередуйте жим стоя с другими упражнениями, например, разводкой гантелей или жимом Арнольда, чтобы развивать плечи гармонично.

Преимущества

Это упражнение не только формирует впечатляющие плечи, но и улучшает общую силу и стабилизацию верхней части тела. Выполняйте его 2-3 раза в неделю за 3-4 подхода по 8-12 повторений, и результаты не заставят себя ждать.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.



Плечо́: — часть верхней конечности, соответствующая плечевой кости.



Штанга — спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.

