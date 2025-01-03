Упражнения для чемпионов! Стало известно, как тренируется звезда ММА Хамзат Чимаев

Журнал Men Today раскрыл особенности тренировок бойца ММА Хамзата Чимаева, представляющего Объединённые Арабские Эмираты.
Программа начинается с выполнения становой тяги, за которой следует бросок набивного мяча из-за головы. Затем Чимаев переходит к упражнению с гирями: он выполняет приседания с подъёмом гири над головой. Для этого необходимо взять в руки две гири, расставить ноги на ширине плеч, выпрямиться и поднять гири вверх.
Следующий этап — бросок набивного мяча назад. Техника выполнения включает занятие позиции полуприседа, толчок бёдрами вперёд, мах руками над головой и выпуск мяча на пике движения.
Завершающее упражнение в тренировке — рывок штанги на грудь, требующий силы и координации.
Хамза́т Хиза́рович Чима́ев (род. 1 мая 1994, Гвардейское, Чечня) — российский боец смешанных единоборств, представляющий ОАЭ. Выступает под эгидой UFC в средней (ранее — в полусредней) весовой категории. Занимает 3 строчку официального рейтинга UFC в среднем весе.
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