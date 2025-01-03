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Гуляй и сжигай! Вот как поддерживать форму без спортзала после Нового года

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Спорт

Фитнес-эксперт Ирина Ротач предложила несколько эффективных способов поддержания физической формы без посещения спортзала.

Ходьба
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Ходьба

Тренер советует ходить по 10-15 минут после каждого приёма пищи для улучшения пищеварения и регулировки уровня сахара в крови. Для увеличения сжигаемых калорий и укрепления силы она рекомендует гулять с утяжелителями, например, с рюкзаком.

Также стоит выбирать маршруты с холмами и склонами, чтобы задействовать больше мышц и сжигать больше калорий. Во время прогулки можно добавить упражнения с собственным весом, такие как выпады, приседания и прыжки, пишет журнал Men Today.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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