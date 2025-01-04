Болит спина при качании пресса: как найти баланс и забыть о боли

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Боли в спине при прокачке пресса — распространенная проблема, которая может сигнализировать о неправильной технике выполнения упражнений или несбалансированной нагрузке на мышцы. Чтобы избежать неприятных ощущений, важно понять, как работают мышцы и соблюдать баланс в тренировке.

Фото: freepik мышцы пресса

Почему возникает боль

При выполнении упражнений на пресс активируются не только мышцы брюшной стенки, но и подвздошно-поясничная мышца. Она находится в области поясницы и таза, помогая сгибать тело и ноги.

Основная причина боли: Одновременное напряжение мышц пресса и подвздошно-поясничной мышцы создает нагрузку на мышцы спины. Если они недостаточно укреплены, возникает дисбаланс, ведущий к спазмам и дискомфорту.

Как избежать боли при прокачке пресса

Уравновешивайте нагрузки: разгибатели спины и мышцы пресса должны быть одинаково сильными. Добавляйте в программу гиперэкстензии или другие упражнения для спины, чтобы укрепить эту область.

разгибатели спины и мышцы пресса должны быть одинаково сильными. Добавляйте в программу гиперэкстензии или другие упражнения для спины, чтобы укрепить эту область. Следите за техникой: во время упражнений на пресс держите поясницу прижатой к полу и избегайте резких движений.

во время упражнений на пресс держите поясницу прижатой к полу и избегайте резких движений. Растягивайте мышцы: после тренировки выполняйте упражнения на растяжку, чтобы снять напряжение с подвздошно-поясничной мышцы.

после тренировки выполняйте упражнения на растяжку, чтобы снять напряжение с подвздошно-поясничной мышцы. Не перегружайте себя: постепенно увеличивайте нагрузку, чтобы мышцы адаптировались к тренировкам.

Главное правило

Для сильного корпуса необходимо работать не только над прессом, но и над мышцами спины. Только сбалансированная тренировка обеспечит гармоничное развитие и защитит от болей.

Уточнения

Пресс — сокращенное название мышц живота.

