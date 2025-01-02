Как достичь идеальной формы, не выходя из дома

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Эпидемия изменила наше восприятие фитнеса. Если раньше считалось, что для эффективных тренировок необходим спортзал, то сейчас многие перешли на домашние занятия. Тренировки с собственным весом оказались не менее результативными, чем тренажёры, а их плюсы оценили миллионы людей.

Фото: freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Онлайн-тренировка

Домашний фитнес имеет свои преимущества. Вы экономите деньги на абонементе, а также время, которое уходило на дорогу до зала. Не нужно ждать своей очереди у тренажёра или гантелей. Но, чтобы тренировки были действительно безопасными и полезными, важно соблюдать определённые правила.

Правила для домашних тренировок

Обувь. Тренируйтесь в той же обуви, что и в зале. Босиком заниматься не стоит: это риск травм, особенно при работе с весами. Кроме того, при плоскостопии приседания без обуви противопоказаны.

Одежда. Надевайте спортивную форму, как на занятия в зале. Домашняя одежда или пижама не подойдут.

Безопасность. Уберите детей и домашних животных из зоны тренировок. Тяжёлые гантели или неудачное движение могут привести к травмам.

Техника. Выполняйте упражнения с правильной техникой. Лучше потратить время на её отработку, чем получить травму.

Темп. Двигайтесь медленно и контролируйте каждое движение. Резкость здесь ни к чему.

Пространство. Избавьтесь от скользких ковриков и острых углов. Зона тренировок должна быть безопасной.

Концентрация. Не отвлекайтесь на телефон и социальные сети. Сократите перерывы между подходами, чтобы тренировка оставалась интенсивной.

Фулбоди-подход. Лучше прорабатывать и верхнюю, и нижнюю часть тела в одной тренировке. Такой метод называется "фулбоди".

Отдых. Давайте мышцам время восстановиться. Оптимальный перерыв между тренировками — два дня. Один день часто недостаточен, что может вызвать сильную мышечную боль (крепатуру).

Вода. Пейте больше воды во время занятий. Не ждите, пока почувствуете жажду.

Что выбрать

Домашние тренировки позволяют построить красивое тело. Основной акцент — на силовые упражнения. А вот лучшая аэробная нагрузка — это прогулки на свежем воздухе, особенно по пересечённой местности.

Уточнения

Дом — место жительства, жилище (жилой дом); также любое здание или комплекс зданий.

