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Как достичь идеальной формы, не выходя из дома

2:36
Спорт

Эпидемия изменила наше восприятие фитнеса. Если раньше считалось, что для эффективных тренировок необходим спортзал, то сейчас многие перешли на домашние занятия. Тренировки с собственным весом оказались не менее результативными, чем тренажёры, а их плюсы оценили миллионы людей.

Онлайн-тренировка
Фото: freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Онлайн-тренировка

Домашний фитнес имеет свои преимущества. Вы экономите деньги на абонементе, а также время, которое уходило на дорогу до зала. Не нужно ждать своей очереди у тренажёра или гантелей. Но, чтобы тренировки были действительно безопасными и полезными, важно соблюдать определённые правила.

Правила для домашних тренировок

  • Обувь. Тренируйтесь в той же обуви, что и в зале. Босиком заниматься не стоит: это риск травм, особенно при работе с весами. Кроме того, при плоскостопии приседания без обуви противопоказаны.
  • Одежда. Надевайте спортивную форму, как на занятия в зале. Домашняя одежда или пижама не подойдут.
  • Безопасность. Уберите детей и домашних животных из зоны тренировок. Тяжёлые гантели или неудачное движение могут привести к травмам.
  • Техника. Выполняйте упражнения с правильной техникой. Лучше потратить время на её отработку, чем получить травму.
  • Темп. Двигайтесь медленно и контролируйте каждое движение. Резкость здесь ни к чему.
  • Пространство. Избавьтесь от скользких ковриков и острых углов. Зона тренировок должна быть безопасной.
  • Концентрация. Не отвлекайтесь на телефон и социальные сети. Сократите перерывы между подходами, чтобы тренировка оставалась интенсивной.
  • Фулбоди-подход. Лучше прорабатывать и верхнюю, и нижнюю часть тела в одной тренировке. Такой метод называется "фулбоди".
  • Отдых. Давайте мышцам время восстановиться. Оптимальный перерыв между тренировками — два дня. Один день часто недостаточен, что может вызвать сильную мышечную боль (крепатуру).
  • Вода. Пейте больше воды во время занятий. Не ждите, пока почувствуете жажду.

Что выбрать

Домашние тренировки позволяют построить красивое тело. Основной акцент — на силовые упражнения. А вот лучшая аэробная нагрузка — это прогулки на свежем воздухе, особенно по пересечённой местности.

Уточнения

Дом — место жительства, жилище (жилой дом); также любое здание или комплекс зданий.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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