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Плечи станут больше: лучшие упражнения для мужчин с гирей

2:07
Спорт

Тренировки с гирей способны повлиять на увеличение мышечной массы и организм в целом. Фитнес-тренер Егор Ходырев перечислил три лучших упражнения для мужчин, чтобы плечи стали больше.

Накаченная мужская спина
Фото: commons.wikimedia.org by Agasi nazareno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Накаченная мужская спина

"При адекватной нагрузке и правильной технике выполнения вы увеличите силовые показатели и прибавите в мышечной массе. Также этот спортивный снаряд эффективно укрепляет связки и сухожилия", — цитирует его "Чемпионат".

Жим с гирей стоя

  • Встаньте ровно с лёгким прогибом в пояснице. Лопатки сведите вместе и опустите вниз. Поднимите гирю перед собой, чтобы она лежала на плече. Кулак направлен вверх, а локоть — вниз.
  • На выдохе мощным движением поднимите гирю вверх над головой так, чтобы кулак смотрел назад.
  • На вдохе плавно сгибайте руку в локте и опустите снаряд в исходное положение.
  • Важно поднимать гирю за счёт силы рук, без толчка ногами и раскачки корпуса.
  • Делайте три подхода по 10-12 раз. Отдых между подходами — две минуты.

Подъём гири перед собой двумя руками

  • Исходное положение то же.
  • Крепко возьмите гирю двумя руками. На выдохе мощным движением поднимите прямые руки до параллели с полом.
  • На вдохе плавно опустите руки в исходное положение. Спину расслаблять не надо.
  • Поднимайте снаряд за счёт силы рук. Корпуса остается неподвижным.
  • Сделайте три подхода по 10-12 раз.

Махи с гирей

  • Исходное положение то же.
  • Возьмите гирю двумя руками, ноги согните в коленях и поставьте шире плеч. Гиря должна свободно перемещаться между ног во время упражнения.
  • На выдохе мощным движением выталкивайте гирю усилием бёдер и рук до параллели с полом.
  • На вдохе медленно опускайте руки с гирей в исходное положение.
  • Сделайте три подхода по 10-12 раз.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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