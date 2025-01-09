Плечи станут больше: лучшие упражнения для мужчин с гирей

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Тренировки с гирей способны повлиять на увеличение мышечной массы и организм в целом. Фитнес-тренер Егор Ходырев перечислил три лучших упражнения для мужчин, чтобы плечи стали больше.

Фото: commons.wikimedia.org by Agasi nazareno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Накаченная мужская спина

"При адекватной нагрузке и правильной технике выполнения вы увеличите силовые показатели и прибавите в мышечной массе. Также этот спортивный снаряд эффективно укрепляет связки и сухожилия", — цитирует его "Чемпионат".

Жим с гирей стоя

Встаньте ровно с лёгким прогибом в пояснице. Лопатки сведите вместе и опустите вниз. Поднимите гирю перед собой, чтобы она лежала на плече. Кулак направлен вверх, а локоть — вниз.

На выдохе мощным движением поднимите гирю вверх над головой так, чтобы кулак смотрел назад.

На вдохе плавно сгибайте руку в локте и опустите снаряд в исходное положение.

Важно поднимать гирю за счёт силы рук, без толчка ногами и раскачки корпуса.

Делайте три подхода по 10-12 раз. Отдых между подходами — две минуты.

Подъём гири перед собой двумя руками

Исходное положение то же.

Крепко возьмите гирю двумя руками. На выдохе мощным движением поднимите прямые руки до параллели с полом.

На вдохе плавно опустите руки в исходное положение. Спину расслаблять не надо.

Поднимайте снаряд за счёт силы рук. Корпуса остается неподвижным.

Сделайте три подхода по 10-12 раз.

Махи с гирей

Исходное положение то же.

Возьмите гирю двумя руками, ноги согните в коленях и поставьте шире плеч. Гиря должна свободно перемещаться между ног во время упражнения.

На выдохе мощным движением выталкивайте гирю усилием бёдер и рук до параллели с полом.

На вдохе медленно опускайте руки с гирей в исходное положение.

Сделайте три подхода по 10-12 раз.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.



