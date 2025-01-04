Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правила подкормки: как правильно подкармливать растения зимой?
Что нужно знать о белом цвете в интерьере? Дизайнеры назвали важные факты
Hyundai и Kia анонсировали план продаж на 2025 год
Зимняя мойка автомобиля: как сохранить кузов в идеальном состоянии
Готовим салат Шахтёрский: простое, но очень вкусное сочетание трёх доступных ингредиентов
Никакой шерсти и запаха: лучшие породы для аллергиков
Пять способов навсегда избавиться от чёрных точек на лице
Отходы в дело: используем кожуру цитрусовых на благо огорода
Упражнения, которые помогут, а не навредят: спорт для женщин

Ягодицы как две апельсинки: топ-3 упражнения для шикарного вида сзади

1:33
Спорт

Эти три упражнения на ягодицы помогут привести мышцы в тонус и подтянуть тело.

спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

Тяга на прямых ногах

  • Главное движение при выполнении этого упражнения происходит в тазобедренном суставе. Выполняем его не за счёт приседания, а за счёт наклона.
  • Встаньте на прямые ноги. Если не хватает нагрузки, добавьте гантели или штангу;
  • На вдохе сгибаем тело вниз в тазобедренном суставе. Таз тянется назад;
  • На выдохе возвращаемся в исходное положение. Подъём происходит за счёт мышц ног;
  • На подъёме мышцы задней поверхности бедра и ягодичные должны сокращаться.
  • Выполнение упражнения при задействовании спины и поясницы — неправильное.

Зашагивание на тумбу

  • Она должна быть ниже уровня коленного сустава. Поставьте одну ногу на платформу. Допустимо придерживаться за объекты, находящиеся рядом;
  • Шагните на тумбу. Важно: отрыв от пола происходит за счёт ноги, находящейся на тумбе, а не за счёт отталкивания второй ногой от пола;
  • Вытянитесь в длину, задействуя ягодичные мышцы;
  • Опуститесь в исходное положение.

Шаги в полуприседе

  • Можно выполнить с фитнес-резинкой. Опуститесь в положение полуприседа, согнув ноги в коленях;
  • Не сутулимся, не округляем спину;
  • Делаем несколько шагов в одну сторону, затем возвращаемся;
  • Шаги можно чередовать и делать один вправо, а потом один влево, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Здоровье
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу Аудио 
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении
Наука и техника
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении Аудио 
Модные пальто весны 2025: что стоит купить сейчас
Красота и стиль
Модные пальто весны 2025: что стоит купить сейчас Аудио 
Популярное
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу

Россия обогнала США на газовом рынке Европы, увеличив долю и укрепив позиции. Узнайте, что стало причиной такого успеха и как изменился баланс сил.

Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Воздушная творожная запеканка без муки — идеальный десерт, от которого вы не поправитесь
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Последние материалы
Правила подкормки: как правильно подкармливать растения зимой?
Что нужно знать о белом цвете в интерьере? Дизайнеры назвали важные факты
Hyundai и Kia анонсировали план продаж на 2025 год
Зимняя мойка автомобиля: как сохранить кузов в идеальном состоянии
Никакой шерсти и запаха: лучшие породы для аллергиков
Готовим салат Шахтёрский: простое, но очень вкусное сочетание трёх доступных ингредиентов
Пять способов навсегда избавиться от чёрных точек на лице
Ягодицы как две апельсинки: топ-3 упражнения для шикарного вида сзади
Отходы в дело: используем кожуру цитрусовых на благо огорода
Упражнения, которые помогут, а не навредят: спорт для женщин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.