Ягодицы как две апельсинки: топ-3 упражнения для шикарного вида сзади

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Эти три упражнения на ягодицы помогут привести мышцы в тонус и подтянуть тело.

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Тяга на прямых ногах

Главное движение при выполнении этого упражнения происходит в тазобедренном суставе. Выполняем его не за счёт приседания, а за счёт наклона.

Встаньте на прямые ноги. Если не хватает нагрузки, добавьте гантели или штангу;

На вдохе сгибаем тело вниз в тазобедренном суставе. Таз тянется назад;

На выдохе возвращаемся в исходное положение. Подъём происходит за счёт мышц ног;

На подъёме мышцы задней поверхности бедра и ягодичные должны сокращаться.

Выполнение упражнения при задействовании спины и поясницы — неправильное.

Зашагивание на тумбу

Она должна быть ниже уровня коленного сустава. Поставьте одну ногу на платформу. Допустимо придерживаться за объекты, находящиеся рядом;

Шагните на тумбу. Важно: отрыв от пола происходит за счёт ноги, находящейся на тумбе, а не за счёт отталкивания второй ногой от пола;

Вытянитесь в длину, задействуя ягодичные мышцы;

Опуститесь в исходное положение.

Шаги в полуприседе

Можно выполнить с фитнес-резинкой. Опуститесь в положение полуприседа, согнув ноги в коленях;

Не сутулимся, не округляем спину;

Делаем несколько шагов в одну сторону, затем возвращаемся;

Шаги можно чередовать и делать один вправо, а потом один влево, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

