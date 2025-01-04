Ягодицы как две апельсинки: топ-3 упражнения для шикарного вида сзади
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Эти три упражнения на ягодицы помогут привести мышцы в тонус и подтянуть тело.
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спорт
Тяга на прямых ногах
- Главное движение при выполнении этого упражнения происходит в тазобедренном суставе. Выполняем его не за счёт приседания, а за счёт наклона.
- Встаньте на прямые ноги. Если не хватает нагрузки, добавьте гантели или штангу;
- На вдохе сгибаем тело вниз в тазобедренном суставе. Таз тянется назад;
- На выдохе возвращаемся в исходное положение. Подъём происходит за счёт мышц ног;
- На подъёме мышцы задней поверхности бедра и ягодичные должны сокращаться.
- Выполнение упражнения при задействовании спины и поясницы — неправильное.
Зашагивание на тумбу
- Она должна быть ниже уровня коленного сустава. Поставьте одну ногу на платформу. Допустимо придерживаться за объекты, находящиеся рядом;
- Шагните на тумбу. Важно: отрыв от пола происходит за счёт ноги, находящейся на тумбе, а не за счёт отталкивания второй ногой от пола;
- Вытянитесь в длину, задействуя ягодичные мышцы;
- Опуститесь в исходное положение.
Шаги в полуприседе
- Можно выполнить с фитнес-резинкой. Опуститесь в положение полуприседа, согнув ноги в коленях;
- Не сутулимся, не округляем спину;
- Делаем несколько шагов в одну сторону, затем возвращаемся;
- Шаги можно чередовать и делать один вправо, а потом один влево, пишет "Чемпионат".
Уточнения
Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.
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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру