Ян Непомнящий и Карлсен высказались о своем разделенном титуле чемпиона мира

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Из-за того, что российскому шахматисту Яну Непомнящему пришлось разделить первое место на чемпионате мира по блицу с норвежцем Магнусом Карлсеном, он остался недоволен.

Фото: commons.wikimedia.org by Vysotsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шахматный турнир Tata Steel Йорден ван Форест против Яна Непомнящего

Наш спортсмен раскритиковал такое решение судей.

"Игра была неспокойной, но я не был настроен пессимистично. К тому же в блице может случиться все, что угодно. Меня удивило предложение Магнуса. По‑моему, такой случай уже был в Токио на шахматной Олимпиаде. Тогда мне не очень понравилось решение делить первое место", — заявил Ян.

Он добавил, что смирился с таким решением, и ныть по этому поводу не будет. Карлсен же рассказал, что у него не было сил продолжать.

"Это был длинный день. Мы провели много матчей. И продолжать игру было бы слишком. Поделить победу было правильным решением…Это решение кому‑то понравится, а кому‑то — нет", — отметил норвежец.

Уточнения

Ян Алекса́ндрович Непо́мнящий (в шахматном сообществе получил прозвище Непо; род. 14 июля 1990, Брянск) — российский шахматист, гроссмейстер (2007), киберспортсмен и стример.

