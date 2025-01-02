Самая старая олимпийская чемпионка в мире умерла в 103 года

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2 января скончалась пятикратная олимпийская чемпионка, венгерская гимнастка Агнеш Келети. Она умерла за неделю до своего 104-летия.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Олимпиада

Келети пережила немецкую оккупацию, прячась с фальшивыми документами в деревне на юге Венгрии, ее отец и несколько членов семьи умерил в Освенциме.

После войны женщина выиграла 46 золотых медалей на национальном чемпионате (1947-1956 годы). На Играх-1952 в Хельсинки она стала лучшей в вольных упражнениях, где взяла серебро и две бронзы.

Из-за Венгерского восстания 1956 года после Олимпиады Келети осталась в Австралии, потом переехала жить в Израиль. Там она работала тренером. А 10 лет назад чемпионка вернулась в Венгрию.

Уточнения

А́гнеш Ке́лети — венгерская гимнастка, пятикратная олимпийская чемпионка (1952, 1956), чемпионка мира (1954, брусья), чемпионка Венгрии (1947—1954) по спортивной гимнастике.

