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Главные мифы о бане: врач рассказал, как правильно париться

0:42
Спорт

Врач Андрей Тяжельников заявил, что так ваш организм очистится без вреда для здоровья.

Сауна
Фото: Own work by Nikowsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сауна

В парной не стоит ничем забивать поры, например, медом или скрабом. Им нужно дать возможность максимально дышать.

"В горячую сауну или парную сначала можно заходить совсем на короткое время и предварительно нужно позволить организму адаптироваться. В первый раз можно заходить в парную на 3-5 минут, и постепенно увеличивать время общения с горячим паром до 8-10 минут, отдыхая между заходами", — цитирует доктора KP. RU.

Вениками же париться полезно, поскольку это помогает прогреться глубоко.

Уточнения

Ба́ня — помещение, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или воды и пара (в русской и финской бане). 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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