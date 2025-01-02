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Овечкин уступил Кросби первое место в списке лучших игроков XXI века

Спорт

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин проиграл первое место в топе хоккеистов XXI века Сидни Кросби.

Александр Овечкин
Фото: flickr.com by All-Pro Reels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Александр Овечкин

Первую тройку лучших игроков века по версии канадского телеканала составили Сидни Кросби, Александр Овечкин и Коннор Макдэвид. Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м, 9 раз становился лучшим снайпером, 3 раза признавался самым ценным игроком "регулярки" и продолжает гнаться за рекордом Уэйна Гретцки по голам за карьеру в НХЛ (894).

Овечкину осталось забросить 25 шайб, чтобы стать новым рекордсменом лиги. В топ-25 рейтинга из российских спортсменов попали Павел Дацюк (седьмое место), Никита Кучеров (восьмое), Евгений Малкин (19-е), пишет РБК Спорт.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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