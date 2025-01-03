Потеря мышц приводит к беде: что может случиться?

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Потеря мышечной массы — еще один фактор риска развития деменции. Об этом сообщили учёные на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Тренировка

Они проанализировали данные 621 участника без деменции, возраст которых в среднем составлял 77 лет. Учёные считают, что меньший размер височной мышцы, которая с возрастом ослабевает, может повлиять на развитие болезни Альцгеймера, а также на общие показатели памяти.

Итог: у людей в возрасте с меньшими скелетными мышцами примерно на 60 процентов больше риск развития деменции, сообщает "Чемпионат".

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

