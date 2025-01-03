Так худеют знаменитости: что такое стритфуд-диета?

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Стритфуд-диета появилась в 2016 году и быстро обрела популярность среди знаменитостей за рубежом. Это методика похудения, которая основана на способности химического состава продуктов влиять на обменные процессы организма.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на диете

Ее придумали нутрициологи из Великобритании Глен Маттен и Айдан Гоггинс. Они провели множество исследований и выявили метод, с помощью которого можно активизировать так называемый ген стройности.

"Генетика играет важную роль в обмене веществ и реакции организма на различные виды пищи и уровень физической активности", — цитирует нутрициолога Майю Звягинцеву "СЭ".

Стритфуд-диета — это способ питания с ограничением калорий и особым типом продуктов, которые содержат сиртуины (SIRT) — группу из семи белков, обнаруженных в организме. Эта диета длится две недели и включает в себя два этапа.

Первая неделя

Три раза в день необходимо выпивать "зеленый сок" (напиток для очищения организма). В первые три дня разрешен только один прием пищи, в остальные четыре дня — два приема. Блюда нужно выбирать из книги авторов стритфуд-диеты.

"Зеленый сок" — напиток, помогающий вывести шлаки и токсины для очищения кишечника. Его готовят в блендере из: белокочанной капусты или капусты кале (100 г); пучка петрушки; руколы (30 г); двух стеблей сельдерея; 1/2 зеленого яблока; 1/3 лимона; чайной ложки чая матча.

На первый-третий день стритфуд-диеты допускается 1000 ккал в день. На четвертый-седьмой дни — 1500.

Вторая неделя

"Зеленый сок" нужно пить один раз в день, а количество приемов пищи увеличивается до трех. Калораж остается на уровне 1500 ккал в сутки. Сами блюда выбираются по рецептам, приведенным в книге Глена Маттена и Айдана Гоггинса.

Продукты, разрешенные на стритфуд-диете

Можно употреблять красное вино и темный шоколад. В основном рацион состоит из различных фруктов, зерен, листовой зелени, трав, специй, масел и напитков с высоким содержанием активаторов сиртуина. Мясо не входит в обязательный состав диеты.

Продукты, разрешенные на стритфуд-диете:

лук и петрушка;

соя и яйца;

куриное филе и говядина;

капуста кале и рукола;

сельдерей салатного типа;

клубника и черника;

гречневая крупа;

красное вино (на второй неделе — максимум три раза по 200 мл);

оливковое масло;

чай матча и кофе;

темный шоколад (какао минимум 70%) и финики;

каперсы;

красный цикорий;

куркума.

Что запрещено?

жареная пища;

мясо (кроме говядины) и рыба;

копченые и маринованные продукты;

выпечка;

сладости;

газированные напитки;

фастфуд.

Разрешается употребление до 500 г красного мяса (телятины) в неделю.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

